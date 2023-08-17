Мать 5 детей погибла в автоаварии, близкие просят помощи

29-летняя Виктория Мороз скончалась от полученных травм в результате автоаварии, произошедшей 9 августа неподалеку от Спрингфилда, сообщает Государственная патрульная служба штата Миссури.

По информации местных полицейских, автомобиль Honda Pilot, в которой передвигалась Виктория Мороз, начал скользить на мокрой дороге и столкнулся с двигавшимся на восток автомобилем Honda Civic под управлением некой Анджелы Дж. Уилкинсон.

Сообщается, что 56-летняя Уилкинсон ушла из жизни через два дня после инцидента. Мороз скончалась через пять дней в больнице Mercy. В момент аварии в автомобиле Мороз находились ее малолетние дети, которые выжили.

Будучи активным членом Славянской церкви “Дом Бога” в г. Спрингфилд Мороз, была матерью пятерых детей. Близкие погибшей создали страницу на GoFundMe с просьбой помочь мужу и детям.

“Глубоко скорбим сообщая о трагической кончине Виктории И. Мороз. Виктория попала в аварию на дороге, которая стала причиной ее гибели. После шести дней в коме она, к сожалению, ушла из жизни. Виктория оставила после себя пятерых детей. Семья и близкие просят всех объединиться в этот трудный момент и поддержать их. Деньги, собранные в рамках сбора средств, будут направлены на покрытие расходов по похоронам, оплату медицинских счетов и оказание необходимой поддержки для будущего благополучия детей”.