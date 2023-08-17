Семья разыскивает пропавшего украинского беженца на границе с Мексикой

Семья иммигрантов ищет пропавшего украинского беженца на границе США и Мексики. Иммигрантка Мариана Попович из Сан-Диего говорит, что ее тревога растет с каждым днем, так как она вот уже месяц не слышала о своем брате, Иване Поповиче, который прибыл в Мексику из Украины.

Мариана говорит, что последний раз она говорила с братом 27 июля. Он прилетел в Мексику после общения с человеком, который пообещал ему работу в США.

На данный момент не подтверждено, пересек Иван границу или нет. Мариана говорит, что его заявка на программу “United for Ukraine“, позволяющую украинским беженцам въезжать в США, была одобрена на 10 августа. Теперь она боится, что человек, с которым общался её брат, как-то связан с его исчезновением, сообщает ABC.

Платежи на кредитной карте Ивана свидетельствуют о покупках в Тихуане и одной в Сан-Диего, но его телефон не работает уже несколько недель, за исключением одного тревожного сообщения в социальных сетях.

“Его друг попытался позвонить на его Instagram, и на испанском ответил незнакомый человек… так что кто-то имеет доступ к его Instagram”, говорит Мариана.

Мариана говорит, что она пыталась связаться с официальными лицами с обеих сторон границы, но безуспешно. Теперь она обращается к общественности, умоляя о помощи в поиске его.

Все, у кого есть информация о местонахождении Ивана, могут связаться с Марианой по электронной почте по адресу marianappvch@gmail.com. Телеканал ABC 10News обратился в Пограничную службу, полицию Сан-Диего и Департамент шерифа Сан-Диего, чтобы узнать, есть ли у местных ведомств какие-либо сведения о Иване.

На момент публикации этой заметки они не ответили.