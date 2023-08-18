Власти США продлили действие временного защитного статуса для украинцев

Граждане Украины и постоянные резиденты, проживавшие в стране до начала войны и въехавшие в США до 16 августа, имеют право на получение защитного статуса и разрешения на работу сроком до 19 апреля 2025 года, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство внутренней безопасности объявило в пятницу о продлении временного защитного статуса (TPS) для граждан Украины на 18 месяцев, с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года, в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению украинцев на родину. Об этом говорится в заявлении министерства.

По тем же причинам граждане Украины, и лица, не являющиеся ее гражданами, но проживавшие на территории страны до начала войны и въехавшие в США до 16 августа 2023 года имеют право на получение TPS.

Кроме того, украинские граждане – студенты, находящиеся в Соединенных Штатах по учебной визе категории F1, могут теперь получить разрешение на работу, продолжая сохранять свой иммиграционный статус. Это правило будет действовать в течение всего периода, обозначенного в приказе, изданном министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом – то есть, до 19 апреля 2025 года.

«Продолжающееся российское военное вторжение в Украину и вызванный этим гуманитарный кризис требуют, чтобы Соединенные Штаты продолжали обеспечивать безопасность и защиту украинцев, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну, – говорится в заявлении Майоркаса. – Мы продолжим оказывать поддержку гражданам Украины».

Решение министра позволит нынешним обладателям статуса TPS для украинцев – это примерно 26 тысяч человек – сохранить свой статус до 19 апреля 2025 года. По оценкам ведомства, право на этот статус имеют еще более 166 тысяч граждан Украины и постоянных резидентов этой страны до начала войны, которые сейчас находятся в США без иммиграционного статуса.

Обладатели статуса, желающие его продления, должны перерегистрироваться в течение 60-дневного периода, с 21 августа по 20 октября 2023 года, чтобы гарантировать сохранение TPS и получение разрешения на работу. В связи с большой нагрузкой, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) автоматически продлевает разрешения на работу, чей срок действия истекает до 19 октября 2024 года.

Те, кто ранее подал в USCIS форму I-821 («Заявление на получение статуса временной защиты») или форму I-765 («Заявление на получение разрешения на работу»), не должны повторно подавать эти заявления. В случае одобрения USCIS предоставит этим людям индивидуальный статус временной защиты со сроком действия до 19 апреля 2025 года и выдаст разрешение на работу, которое будет действовать до той же даты.

Желающие получить статус, должны подать в USCIS форму I-821 с 21 августа 2023 года по 19 апреля 2025 года. Форму можно подать в онлайн-режиме. При подаче заявления просители также могут затребовать разрешение на работу, отправив заполненную форму I-765.

С подробностями можно ознакомиться на сайте USCIS.