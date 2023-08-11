Пожар на гавайском острове Мауи: число погибших достигло 67

Некоторые пострадавшие утверждают, что системы оповещения о стихийных бедствиях не работали, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Число погибших в результате природного пожара на гавайском острове Мауи в пятницу выросло до 67. Пожарные все еще борются с огнем, а спасатели продолжают искать около тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести.

Между тем появились вопросы о работе системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Подтвержденные данные о гибели людей официально сделали пожар на Мауи самым смертоносным стихийным бедствием на Гавайских островах с тех пор, как они стали американским штатом в 1959 году.

Предыдущим самым страшным стихийным бедствием было цунами 1960 года, в результате которого погиб 61 человек.

В 1946 году, когда Гавайи еще не были штатом, на Большой остров обрушилось цунами, унесшее жизни более 150 человек. Оно послужило толчком к созданию системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, включая сирены, проверка которых проводилась ежемесячно.

Но многие жители, столкнувшиеся с пожаром, заявили, что не слышали сирен и не получали предупреждений, которые дали бы им достаточно времени для подготовки. Они поняли, что им угрожает опасность, только когда увидели надвигающееся пламя или услышали взрывы поблизости.

«Не было никакого предупреждения. Абсолютно никакого. Никто не приходил. Мы не видели ни пожарной машины, ничего», – рассказала Линн Робинсон, потерявшая в результате пожара свой дом.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, более 1700 строений уничтожены, а исторический город Лахайна превратился в руины.

«Такое ощущение, будто на Лахайну сбросили бомбу», – заявил губернатор Гавайев Джош Грин после осмотра руин города вместе с мэром.

Он сообщил, что власти штата пытаются обеспечить 2 тысячи гостиничных номеров для пострадавших, и попросил местные гостиницы и всех грнаждан помочь в предоставлении временного жилья нуждающимся.