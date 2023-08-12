Как Сакраменто стал столицей Калифорнии

История столицы Калифорнии: Как Сакраменто стал политическим центром “Золотого штата”.

История столицы Калифорнии весьма занимательна и полна неожиданных перипетий. В начале своей истории Калифорния не имела постоянной столицы. С 1849 года во времена “золотой лихорадки” столицей стал город Сан-Хосе. Однако в 1851 году столицей стал город Валлехо. Кроме того, столицей штата успели побывать Сан-Франциско, Монтерей и Бениша.

Затем в 1854 году столицей стал город Сакраменто, который оставался столицей штата и до наших дней. Выбор Сакраменто обусловлен его географическим положением в центре штата и близостью к реке Сакраменто, что облегчало коммуникации и транспорт в разнообразные уголки Калифорнии.

С тех пор Сакраменто стал культурным и политическим центром штата Калифорния, где располагаются важнейшие государственные институты и административные органы.

Первые шаги и “Золотая лихорадка”

Во второй половине XIX века, Калифорния привлекла внимание золотоискателей со всего мира. Начиная с 1848 года, когда обнаружено золото в реке Американ, началась “золотая лихорадка”, привлекшая тысячи искателей богатства. В этот период, Калифорния была еще не штатом, но уже тогда возник вопрос о выборе столицы для управления растущим населением и активностью.

Сан-Хосе: исторические перипетии Капитолия

В 1849 году временной столицей Калифорнии стал город Сан-Хосе.

Исходя из нескольких исторических карт, местоположение, где находился Капитолий в Сан-Хосе, сейчас является входом в отель San Jose Fairmont.

В Капитолии Сан-Хосе Законодательное собрание впервые собралось 15 декабря 1849 года. Здание Капитолия в Сан-Хосе было уничтожено пожаром в 1853 году. Место было занято большой парковкой, пока на его месте не был построен отель Fairmont.

В 1854 году Верховный суд Калифорнии вынес решение, что Сан-Хосе является законной столицей штата. С апреля 1854 года по январь 1855 года государственные суды и архивы судов находились в Сан-Хосе. В январе 1855 года судебное решение изменило предыдущее постановление и объявило Сакраменто законной столицей Калифорнии.

Вальехо: кратковременная столица Калифорнии

Город Вальехо был столицей штата всего 12 дней, с 5 по 16 января 1852 года, перед тем как столицу перенесли в Сакраменто на всё время проведения сессии Законодательного собрания 1852 года. По окончании сессии столица вернулась в Вальехо, где осталась до начала следующей сессии следующего года. 4 января 1853 года столицу переместили в Беницию.

Тем не менее, быстрый рост населения и становление экономики региона привели к необходимости еще одного перемещения.

Бениша

Построенное в 1852 году как ратуша города Бениция, это место стало столицей Калифорнии в 1853 году. Год спустя, 24 февраля 1854 года, Законодательное собрание приняло решение переместить столицу из Бениции в Сакраменто. Место было передано государству в 1951 году и превратилось в Государственный исторический парк в 1958 году.

Выбор Сакраменто

В 1854 году столицей Калифорнии стал город Сакраменто. Этот выбор был обоснован несколькими факторами. Во-первых, географическое положение Сакраменто в центре штата делало его удобным местом для организации правительства, обеспечивая равные условия для граждан в различных частях Калифорнии. Во-вторых, близость к реке Сакраменто облегчала транспорт и связи, что было особенно важно в период интенсивной экономической активности.

Развитие и современность

Со временем Сакраменто стал активно развиваться как политический и административный центр Калифорнии. Здесь размещались государственные институты, административные офисы и здания, а также законодательный орган штата. Столица стала символом стабильности и культурной ценности для жителей Калифорнии.

Временная столица – Сан-Франциско

В результате проливных дождей в конце 1861 — начале 1862 года река Сакраменто вышла из берегов, и столица была затоплена. Столкнувшись со значительными трудностями, Законодательное собрание временно переехало в здание торговой биржи в Сан-Франциско.

По завершении сессии 1862 года Законодательное собрание попрощалось со своим временным местопребыванием и снова переехало в Сакраменто.

Здание торговой биржи, построенное в 1854 году для гонконгского торгового дома Jardine and Matheson в архитектурном стиле Палладио, не пережило землетрясение 1906 года, и на его месте было построено новое здание Ричарда Генри Дана.

В заключение

История столицы Калифорнии – это история выбора, перемещения и развития административного центра, отражающая те преобразования, которые пережил штат на своем пути к современному статусу. Сакраменто стал не только политическим, но и культурным, экономическим и социальным фокусом Калифорнии, соединяя ее разнообразные регионы в единое целое.