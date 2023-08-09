Под Москвой горит завод, где производят прицелы для танков

Под Москвой возник пожар на заводе, где, предположительно, изготавливаются прицелы для танков.

В Сергиевом Посаде произошли два взрыва: на складе пиротехники и на оптико-механическом заводе. В результате взрывов погиб один человек, более 50 человек получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас спасателям требуется около 12 часов для разбора завалов на оптико-механическом заводе. Вполне возможно, что там могут находиться еще люди. На месте работает около 160 спасателей, а также сотрудники силовых ведомств, которые пытаются выяснить точные причины взрывов.

Медицинская помощь была предоставлена 56 пострадавшим. Из них 30 человек находятся в стационаре, из них шестеро в реанимации. Остальные были отправлены домой после оказания помощи в травмпункте.

Взрывы также привели к повреждениям многоквартирных домов, автомобилей и социальных объектов, таких как школы и спорткомплекс. Пока управляющие компании принимают временные меры для устранения повреждений.

На месте чрезвычайной ситуации продолжают действовать бригады скорой помощи и медицины катастроф, а также вертолет. Следователи установили, что причиной взрыва стал человеческий фактор.

Сообщается, что в местной прокуратуре возбуждено уголовное о “нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов”.