Сильнейшие лесные пожары на Гавайях, на острове Мауи

По информации вице-губернатора Гавайев Сильвии Люк, больницы на острове Мауи переполнены пострадавшими от ожогов и вдыхания дыма. Оказание помощи пострадавшим осложняется из-за трудностей с их транспортировкой в больницы на другие острова Гавайев.

Сильные ветры, вызванные ураганом «Дора», проходящем примерно в 500 милях (800 км) к югу от Гавайских островов, стали причиной сильнейших лесных пожаров на острове Мауи. Порывы ветра на острове превышали 60 миль в час (97 км/ч).

Вице-губернатор штата Гавайи Сильвия Люк назвала эти пожары беспрецедентными и заявила, что власти сталкивается с серьезными трудностями в борьбе с огнем.

По словам вице-губернатора, на острове Мауи «не работает Служба 911, не работает сотовая связь, не работает телефонная связь». Спутниковые телефоны являются единственным надежным способом связи на острове.

«Когда мы имеем дело с ураганом и бедствиями, следующими за ураганом, мы обычно имеем дело с проливными дождями и наводнениями, – сказала Люк в интервью телекомпании CNN. – То, что лесные пожары возникли в нескольких районах в результате косвенного воздействия урагана, является беспрецедентным; это то, с чем жители Гавайев еще не сталкивались».

По информации властей, больницы на острове Мауи переполнены пострадавшими от ожогов и вдыхания дыма.

На острове введено чрезвычайное положение. Вице-губернатор Гавайев призвала Белый дом объявить чрезвычайное положение на федеральном уровне

На этот час на острове сгорело множество строений, была проведена эвакуация людей и отключено электричество в нескольких населенных пунктах, так как пожарные пытались добраться до районов, отрезанных поваленными деревьями и линиями электропередач.

Представитель округа Мауи Махина Мартин сообщила, из-за порывов ветра пожарные вертолеты не могут сбрасывать воду на пострадавшие районы и определить масштаб бедствия, вызванного пожарами.

Во вторник пожарные не смогли добраться до многих мест из-за того, что дороги были заблокированы поваленными деревьями и линиями электропередачи.

По данным компании Hawaiian Electric, около 13 000 потребителей на острове Мауи остались без электричества во вторник вечером.

Власти штата совместно с гостиницами и местной авиакомпанией работают над эвакуацией туристов с Мауи на другой остров.

Русская служба «Голоса Америки»