Россия приостанавливает договоры об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами

Президент Путин поручил внести соответствующий законопроект в Госдуму, пишет Виктор Владимиров из VOA.

Действия договоров об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами будет приостановлено в России в соответствии с подписанным президентом Владимир Путин указом.



В список “недружественных”, официально составленный российскими властями, входит уже около 40 стран, включая США, государства ЕС, Великобританию, Японию и другие.



Решение принято ввиду «необходимости безотлагательных мер” и в связи с действиями «некоторых стран» (смотрите список, упомянутый выше) в отношении российских юридических и физических лиц.



Межгосударственные договоры этого типа позволяют юридическим и физическим лицам-налоговым резидентам одной страны, получающими доход в другой, платить налог в одной стране.



Путин дал поручение правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму. Поэтому сроки приостановки действия договоров пока неизвестны.



Подобного рода соглашения заключались для того, чтобы способствовать развитию бизнеса между странами, сказал в комментарии Русской службе «Голоса Америки» президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев. «Чтобы там, где есть перемещения работников, капиталов, можно было оплачивать налоги в одной юрисдикции и докладывать положенную часть во вторую, – уточнил он. – Это стандартная мера, которая используется для облегчения ведение трансграничного бизнеса в определенных направлениях. Отсюда напрашивается вывод, что теперь это делается для того, чтобы, наоборот, возвести барьеры для осуществления бизнеса с так называемыми недружественными государствами, и вытеснить эту деятельность в какие-то другие зоны. Другой интерпретации у меня, к сожалению, нет».



Олег Буклемишев также полагает, что у депутатов «не дрогнет рука» при написании заказанного документа – несмотря на то, что у некоторых из них до сих пор находится недвижимость в западных странах: «Полагаю, что большинство все-таки успело ее продать либо переоформить на родственников или близких друзей. К тому же за этим сейчас будут следить вдвойне пристально. Когда дается указание президента, оно (в Думе) будет выполнено в кратчайшие сроки – возможно, в экстренном порядке».



Вместе с тем экономист сомневается, что и России, и кому-то из её контрагентов от этого будет польза: «Вероятно, там (на верху) есть какое-то удовлетворение от наказания внешних контрагентов. Но, думаю, это удовлетворение минимальное, а главное – речь идет о продолжении деятельности в направлении самоизоляции. Вряд ли тем самым будет нанесен сильный ущерб международному праву. Это все-таки достаточно малый и технический элемент международной системы права. Просто раньше это было реально удобно, это были документы, принимавшиеся в стране, которая собиралась развивать международный бизнес во всех направлениях – не только каких-то избранных. А сейчас мы поделили весь мир на “своих и не своих” и тем самым возвели большую стену между “своим и не своим” миром».



Соответственно, создается два правовых режима для ведения бизнеса тут и там, констатировал Олег Буклемишев. «Это новый элемент российского позиционирования на международной арене – политического и экономического. Большая часть пользователей соглашения – всевозможный бизнес. Так что речь идет в основном об ущербе для корпоративного сектора, а простых граждан затронет постольку-поскольку», – резюмировал он.



В свою очередь, экономический обозреватель Семен Новопрудский в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что основной смысл указа – показать в стиле Никиты Хрущева «кузькину мать» всем «недружественным» России странам. По его мнению, это исключительно политический жест, имеющий к экономике опосредованное отношение.



«Ударит же указ по всем, кто является налоговыми резидентами России, но имеет собственность в “недружественных” странах, в том числе по тем россиянам, которые работают на российские компании в этих странах, – добавил он. – Те, кто раньше платил налог только в одной стране, будут платить в двух. Но, в целом, это просто часть санкционной войны с Западом со стороны России».



России никакой особой пользы от этого не будет, считает Семен Новопрудский. «Может быть незначительный рост налоговых поступлений, но явно не такой, чтобы быть заметным в масштабах экономики страны. Это именно политической решение, а не экономическое. Поскольку действия соглашений временно приостанавливаются, это не означает его денонсации соглашений. Отыграть назад будет просто – достаточно отменить приостановку, и тогда соглашения опять автоматически начнут действовать в прежнем виде. Но, боюсь, это произойдет не скоро – только после смены власти в России», – заключил он.