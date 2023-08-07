Российская суперяхта, арестованная правительством США, находится в заливе Сан-Диего

Российская суперяхта стоимостью $325 миллионов, арестованная американским правительством более года назад, была замечена в этой неделе в бухте Сан-Диего. Судно, принадлежащее санкционированному российскому олигарху Сулейману Керимову, вот уже 13 месяцев стоит на якоре в Нешнел-Сити, при этом налогоплательщики США несут затраты на его обслуживание, которые оцениваются примерно в $1 миллион в месяц, сообщает CBS.

Несмотря на то, что Департамент юстиции США изъял яхту в Фиджи в мае, до сих пор не было подано в суд дело о конфискации, что позволило бы продать суперяхту на аукционе. Внезапная появление судна под мостом Коронадо и его последующая стоянка у центра Сан-Диего вызвали вопросы и поразили свидетелей. Позже яхта вернулась на свое место в Нешнел-Сити для “планового обслуживания”.

Как сообщила журналистка Стефани Бейкер из Bloomberg News, расходы на обслуживание включают страхование, наличие минимальной экипажа на борту для безопасности и работы двигателей. Американское правительство намерено выставить яхту на аукционе, чтобы помочь финансированию ответа на вторжение России в Украину. Однако для этого необходимо, чтобы Департамент юстиции подал в суд ходатайство о конфискации и доказал, что яхта действительно принадлежит санкционированному российскому олигарху.

Продолжительное стоянка в Нешнел-Сити привела к затратам на обслуживание, которые на данный момент составляют около $13 миллионов. В то время как надежды правительства США продать яхту на аукционе для поддержки своей позиции сохраняются, борьба за возмещение затрат на обслуживание добавляет еще один уровень сложности в эту напряженную ситуацию.