США официально одобрили отправку первой партии танков «Абрамс» Украине. Первые танки должны прибыть в Украину в начале осени, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Об этом сообщил на брифинге глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш.

По его словам, первые танки должны прибыть в Украину в начале осени.

«Теперь их надо доставить в Европу и дальше в Украину вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не только танки, это полный пакет», – сказал Буш.

Сколько именно танков будет включать в себя первая партия, чиновник не уточнил.

Ранее издание Politico сообщало, что в первую партию войдут от шести до восьми танков.

Всего США намерены поставить Украине 31 «Абрамс», то есть один танковый батальон.

Параллельно украинские военные проходят обучение по использованию этой модели танков в Германии, и должны закончить его в августе.