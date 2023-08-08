США официально одобрили отправку первой партии танков «Абрамс» Украине. Первые танки должны прибыть в Украину в начале осени, пишет Служба новостей «Голоса Америки».
Об этом сообщил на брифинге глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш.
По его словам, первые танки должны прибыть в Украину в начале осени.
«Теперь их надо доставить в Европу и дальше в Украину вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не только танки, это полный пакет», – сказал Буш.
Сколько именно танков будет включать в себя первая партия, чиновник не уточнил.
Ранее издание Politico сообщало, что в первую партию войдут от шести до восьми танков.
Всего США намерены поставить Украине 31 «Абрамс», то есть один танковый батальон.
Параллельно украинские военные проходят обучение по использованию этой модели танков в Германии, и должны закончить его в августе.