Госдепартамент – о приговоре Навальному: «несправедливое завершение несправедливого разбирательства»

Лидер российской оппозиции, обвиняемый Кремлем в «экстремизме», рискует выйти на свободу только в 2050 году. К тому времени Навальному исполнится 74 года, передает VOA.

Соединенные Штаты осуждают очередной «приговор», вынесенный в пятницу российским судом против оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального. Один из лидеров российской оппозиции был приговорен сегодня к 19 годам лишения свободы по необоснованным обвинениям в так называемом «экстремизме».

В заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера сегодняшний вердикт суда в отношении Навального назвали «несправедливым завершением несправедливого судебного разбирательства».



«В течение многих лет Кремль пытался заставить Навального замолчать и не допустить, чтобы его призывы к прозрачности и подотчетности дошли до российского народа, – заявил Миллер. – Проведя этот последний судебный процесс в тайне и ограничив доступ адвокатов к предполагаемым доказательствам, российские власти еще раз продемонстрировали как необоснованность дела, так и отсутствие надлежащей правовой процедуры для тех, кто осмеливается критиковать режим».



В пятницу Навального приговорили к дополнительным 19 годам заключения по уголовному делу, которое, по словам самого политика и его сторонников, было сфабриковано, чтобы навсегда оставить его за решеткой и вне политики. Один из самых яростных критиков путинского режима ранее был приговорен к 11,5 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве. Навальный отрицает свою вину, характеризуя все открытые против него уголовные дела как «фиктивные».



Созданное Навальным оппозиционное политическое движение «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) решением суда было объявлено «экстремистским».



Судебные слушания по поводу шести обвинений в адрес Навального проходили в исправительной колонии ИК-6 в городе Мелехово, в 235 км к востоку от Москвы. Оппозиционеру вменили в вину «подстрекательство, финансирование экстремистской деятельности и создание экстремистской организации». Обвинение просило суд добавить к его сроку 20 лет. В российских СМИ пишут, что если 47-летний политик полностью отбудет наказание, то он выйдет на свободу в 2050 году в 74-летнем возрасте.



Сам Навальный накануне вынесения приговора писал в соцсетях, что пятничный вердикт «вряд ли имеет значение» в контексте всех юридических проблем, с которыми столкнулся оппозиционер. Государство все еще пытается обвинить Навального в «терроризме», что повлечет за собой дополнительный тюремный срок – не менее десяти лет.



Цель Кремля, по мнению Навального, – «напугать» россиян, однако политик призвал сограждан «не пугаться и хорошо подумать о том, как лучше всего противостоять злодеям и ворам в Кремле».



Соединенные Штаты осуждают обращение Кремля с Навальным, Владимиром Кара-Мурзой и еще более чем 500 российских политзаключенных.



«Мы будем продолжать внимательно следить за их делами и выступать за освобождение всех несправедливо задержанных. Мы вновь присоединяемся к семье, коллегам и сторонникам Навального по всему миру, призывая к его немедленному освобождению и прекращению продолжающихся репрессий против независимых голосов в России», – заявили сегодня в Госдепартаменте.



Обвинения против Навального связаны с его ролью в ныне несуществующем политическом движении, которое власти обвинили в попытке «разжечь революцию» с целью «дестабилизации» общественно-политической ситуации.



Евросоюз также осудил «очередное политически мотивированное» решение российского суда против Навального и призвал немедленно освободить политика.



Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что приговор вновь вызвал у него «серьезную обеспокоенность по поводу… использования российскими властями судебной системы в политических целях».