Христианская компания выплатит $50,000 за молитвы и чтение Библии в рабочее время

Христианская компания выплатит $50,000 для урегулирования иска о религиозной дискриминации.

Компания Aurora Pro Services со штаб-квартирой в Северной Каролине, которая занимается кровельными, сантехническими, отопительными, кондиционерными и электромонтажными услугами, согласилась выплатить $50,000 для урегулирования иска, поданного двумя сотрудниками, которые утверждают, что их уволили за отказ участвовать в ежедневных христианских молитвенных собраниях в рабочее время.

Исключение религиозной дискриминации на рабочем месте предусмотрено Законом о гражданских правах 1964 года. Комиссия по равенству на рабочем месте (EEOC) подала иск в окружной суд Северной Каролины, после попыток достичь внесудебного урегулирования через процесс добровольного согласия. Сотрудники, подавшие в суд, требуют компенсации и мер защиты от дальнейшей дискриминации на основе религии.

Компания также обязуется удалить из своих записей все, что может указывать на увольнение сотрудников по причине плохого поведения. В течение трех лет компания обязуется соблюдать запрет на дискриминацию по Закону о гражданских правах и внедрить новую политику против дискриминации, непризнания и религиозного уважения, а также провести обучение для всех менеджеров и сотрудников, включая владельца.