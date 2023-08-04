Российский рубль обвалился до рекордного минимума с начала войны в Украине

В последний раз российская валюта стоила так дешево в конце марта прошлого года, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По итогам пятничных торгов на Московской бирже рубль упал до значений, невиданных с конца марта 2022 года, когда курс российской валюты рухнул из-за паники, возникшей на рынке после вторжения в Украину.



В пятницу официальный курс рубля к доллару США опустился до 96 рублей за 1 доллар. Российская валюта также подешевела по отношению к евро (106 рублей за 1 евро, впервые с 25 марта 2022 года).



Сразу после того, как войска РФ вторглись в Украину в конце февраля прошлого года, российская валюта упала до уровня 120 рублей за доллар, однако затем быстро восстановилась благодаря мерам поддержки, осуществленным Центробанком РФ.



Сегодняшнее падение курса рубля произошло после того, как российское Министерство финансов переключилось в августе на покупку иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом. Российские власти стремятся создать резервы в связи с подорожанием нефти и газа. Доходы Кремля от экспорта энергетического сырья – основной статьи пополнения российского бюджета – значительно сократились после масштабных санкций со стороны Запада.



Рубль последовательно дешевеет с начала года. В январе курс российской валюты к доллару колебался около отметки 65 рублей за доллар.