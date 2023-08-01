Серия попыток поджога военкоматов в России

За последние сутки в России произошла серия попыток поджога зданий военкоматов в различных городах. Инциденты были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Калуге, Можайске, Подольске, Верхнеуральске (Челябинская область), Россоши (Воронежская область), Вольске (Саратовская область) и Копейске (Челябинская область).

Телеграм-каналы «База», «Сота» и «Астра» сообщают, что за все эти инциденты стояли телефонные мошенники. Женщины были вынуждены совершить поджоги после звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками Центробанка. Они сообщали о попытке оформления кредита на имя жертв и, затем, под видом сотрудников правоохранительных органов уговаривали поджечь военкоматы, утверждая, что предполагаемые мошенники находятся там.

Примечательно, что многие из попыток поджога были осуществлены женщинами. Например, в Копейске женщина-сотрудница челябинского завода металлоконструкций бросила бутылку с зажигательной смесью в местный военкомат. В Верхнеуральске и Можайске задержаны местные жительницы за попытку поджога военкомата. В Калуге и Казани попытались поджечь военкомат 78-летняя и 62-летняя пенсионерки, а в Воронежской области с бутылкой с зажигательной смеси арестована учительницы истории.

Такие атаки на военкоматы стали одной из форм протеста после российского вторжения в Украину, и их число значительно возросло после объявления мобилизации. Российские власти рассматривают эти инциденты как диверсии и террористические акты.

По данным «Медиазоны», связанным с делами о поджогах военкоматов, уже задержано не менее 102 человек, и по 31 делу уже вынесены приговоры.