Опрос выявил низкий уровень доверия американцев к своему правительству

Новый опрос Gallup показал, что жители США и Великобритании меньше всего доверяют своим правительствам по сравнению с другими ведущими индустриальными странами.

По данным Gallup, в 2022 году 31% взрослого населения США доверяли своему правительству, в то время как в Великобритании этот показатель составил 33%.

На первом месте среди стран «Большой семерки» оказалась Германия, где доля доверяющих правительству составила 61%.

Позиции США и Великобритании в 2022 году значительно отличались от показателей 2006 года, отметили в Gallup.

В 2006 году 56% опрошенных американцев положительно ответили на вопрос, доверяют ли они своему правительству, и США заняли первое место. Для Великобритании этот показатель составлял 49%.

За последние годы уровень доверия к правительству США несколько раз опускался до минимальных уровней, в том числе в 2018 году (31%), 2016 (30%) и 2013 (29%) годах, пишет Служба новостей «Голоса Америки».