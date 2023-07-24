В понедельник утром произошла очередная атака беспилотников в Москве, которая вызвала значительное волнение в российской столице. Два беспилотных летательных аппарата были направлены в центр и атаковали два здания.

Один из дронов упал в районе Комсомольского проспекта и причинил повреждения двухэтажному зданию, разрушив его кровлю и выбив стекла в магазине на первом этаже и в жилой части на четвертом этаже. В соседнем здании также были повреждены окна. В результате атаки никто не пострадал, но это вызвало серьезные опасения и панику среди жителей города.

Особое внимание привлекает тот факт, что один из беспилотников попал в район, где расположено российское министерство обороны. Это привело к обвинениям Кремля в адрес Киева, и его обвинили в «акте международного терроризма». По мнению военных аналитиков это только усугубит уже сложную политическую обстановку между Россией и Украиной.

Согласно утверждениям российского военного ведомства, украинские беспилотники были нейтрализованы с помощью радиоэлектронного оборудования, что предотвратило еще более серьезные последствия атаки.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев предложил более активные и «нетрадиционные» подходы к выбору целей для ударов в Украине, что может усугубить ситуацию и увеличить напряженность в регионе.

«Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — сказал Медведев,

Аналитики отмечают, что место, куда попал дрон, находится напротив центрального офиса кибервойск Главного управления Генштаба РФ, что указывает на возможное стратегическое планирование со стороны украинских операторов.