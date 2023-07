Amazon вводит технологию оплаты ладонью во всех магазинах Whole Foods

Компания Amazon объявила о внедрении своих услуг оплаты с помощью ладони в магазинах Whole Foods Market по всей стране, что позволит покупателям осуществлять покупки без кошелька или телефона.

Сервис распознавания ладони, названный Amazon One, станет доступен для оплаты покупок и получения преимуществ участников программы Prime во всех магазинах Whole Foods Market к концу этого года. Вместо традиционных методов оплаты Amazon One позволяет клиентам просто поднести свою ладонь к устройству Amazon One.

Клиенты, связавшие свою учетную запись Prime с профилем Amazon One, автоматически будут получать скидки после регистрации своей ладони, заявил представитель розничного гиганта из Сиэтла.

Технология была запущена в 2021 году, и Amazon заявила, что она “использует информацию, встроенную в вашу ладонь, для создания уникальной подписи, которую можно использовать каждый раз при ее использовании”.

Технические эксперты ранее высказывали опасения относительно сбора таких данных Amazon. Amazon заявила, что информация о клиентах не хранится на устройстве Amazon One и “всегда защищена”, добавив, что обрабатывает подписи ладоней так же, как и другие крайне чувствительные личные данные.

Whole Foods – одно из 400 мест, где используется технология Amazon One, другие включают Panera Bread, розничные точки в аэропортах, спортивные и развлекательные площадки.