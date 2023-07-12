На саммите НАТО, который проходит в Вильнюсе 11-12 июля, союзники альянса согласились упростить процесс присоединения Украины к НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и требования для Плана действий по членству будут отменены. Таким образом, процесс присоединения будет одноэтапным, а не двухэтапным. Сообщается, что для осуществления ускоренной процедуры вступления в Альянсе создан специальный орган.

Столтенберг также добавил, что Украина будет приглашена присоединиться к альянсу, когда все условия будут соблюдены по мнению союзников. В рамках саммита НАТО также было согласовано создание Совета Украина-НАТО и запущена многолетняя программа поддержки для приведения вооруженных сил Украины к стандартам НАТО.

Как сообщают в Альянсе, создание Совета НАТО-Украина является частью пакета поддержки из трех частей, направленного на сближение Украины с НАТО. Совет будет действовать как форум, “на котором Украина и союзники по НАТО будут встречаться на равных, проводить консультации в условиях кризиса и совместно принимать решения”, – сказал г-н Столтенберг.

“Пакет мер также включает в себя многолетнюю программу помощи, направленную на то, чтобы помочь украинским вооруженным силам перейти от советской техники и стандартам к технике и стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость с силами государств-членов НАТО”, – говорится в пресс-релизе НАТО.

Глава Альянса подчеркнул важность установления “надежных механизмов”, которые гарантировали бы безопасность Украины после окончания войны. Он выразил свою поддержку плану многих союзников, которые приняли на себя обязательства предоставить долгосрочные гарантии безопасности Украине.

“Это поможет сдержать любую будущую агрессию со стороны России после окончания этой войны”, – сказал он, добавив, что это дополняет поддержку, оказываемую НАТО.

Выступая в Вильнюсе, Владимир Зеленский заявил, что “Украина сделает НАТО сильней”. За несколько дней до саммита в Вильнусе Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции по членству Украины в альянсе. Ранее президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что ввиду тотальной коррупции и особенностей государственного устройства Украине будет непросто вступить в НАТО.