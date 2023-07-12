Для вступления в НАТО нужна здоровая демократия и Украине еще есть над чем работать

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что для вступления Украине в НАТО необходима здоровая демократия, и в ней еще есть над чем работать. По его словам, Украине не нужен “План по приобретению членства” (ПДЧ), так как за последние 16 месяцев альянс убедился в ее военном потенциале благодаря тесному сотрудничеству. Однако необходимы политические, правовые и реформы демократических институтов.

“В данный момент альянс не считает, что ПДЧ действительно нужен Украине… Но у нас есть реформы, которые Украина все еще должна осуществить”, – сказал Кирби в интервью Голосу Америки.

Кирби напомнил, что вступление в НАТО – это процесс, который должны были пройти и Финляндия, и Швеция, начиная с подачи заявки и до вступления.

“Частью этого процесса является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане”, – подчеркнул Кирби.

Оценивая Вооруженные силы Украины, Джон Кирби заявил, что они без сомнения “приближаются к оперативной совместимости с НАТО” и в ходе войны избавились от многих старых советских систем и советско-российских способов использования этих возможностей. Кирби отметил, что то, как украинцы сейчас действуют на поле боя, является западным типом поведения.

У украинцев есть западное оборудование, они прошли подготовку под руководством западных военных, поэтому они явно ближе к стандартам НАТО в совместимости. “Они уже полностью достигли этого? Опять же, я думаю, это еще предстоит увидеть”, – добавил Кирби.

Он заверил, что, как было указано в Бухарестской декларации, НАТО – это будущее Украины. Президент США Джо Байден поддерживает политику открытых дверей альянса, но сейчас в центре внимания будет помощь Украине, подчеркнул Кирби.

По его словам, союзники и партнеры не устанут поддерживать Украину, независимо от того, вступит ли она в альянс или нет.

“Мы должны помнить, что украинцы сражаются и умирают за свою страну. И мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь им добиться успеха. Затем мы определим путь для возможного членства в НАТО, который даст Украине время и пространство для работы над некоторыми реформами, при этом имея обязательства и гарантии безопасности от Запада”, – подытожил Кирби.

Среди необходимых реформ, по его словам, устранение коррупции, развитие демократических институтов, сильная судебная система, превалирование права и другие ключевые показатели, необходимые любой стране, стремящейся стать членом НАТО.

Между тем, президент США Джо Байден считает, что если бы Украина была принята в НАТО сегодня, это спровоцировали бы войну с России с НАТО.