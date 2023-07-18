15 февраля 2023 г. в рамках расследования роли федерального правительства в цензуре незаконных высказываний на платформах социальных сетей Судебный комитет Конгресса США направил повестку в суд компании Meta (материнская компания Facebook и Instagram), Alphabet (материнская компания Google и YouTube). Документы, полученные в ответ на эти повестки в суд, показали, что Федеральное бюро расследований от имени СБУ запрашивало, а в некоторых случаях предписывало крупнейшим в мире платформам социальных сетей подвергать цензуре американцев, практикующих свое конституционное права на свободу слова онлайн.

Расследование Комитета показало, что ФБР, ответственное за пресечение злонамеренного иностранного влияния, содействовало цензуре американских инфлюэнсеров в социальных сетях по запросу украинской разведывательной службы, в которую проникли пророссийские деятели. Поступая таким образом, “ФБР нарушило права американцев, закрепленные в Первой поправке Конституции США, и потенциально подорвало национальную безопасность страны”.

“В свете хорошо задокументированных случаев нарушения гражданских свобод со стороны ФБР, эта новая информация вызывает серьезные опасения по поводу авторитета ФБР как главной правоохранительной организации страны”, – говорится в распространенном докладе Конгресса США.



После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Служба безопасности Украины стремилась выявить и пресечь предполагаемые операции российского влияния в социальных сетях. СБУ привлекла ФБР для поддержки этих усилий, передав ФБР списки социальных сетей учетных записей, которые якобы «распространяли российскую дезинформацию». ФБР, в свою очередь, регулярно передавали эти списки на соответствующие платформы социальных сетей, которые распространяли информацию среди своих модераторов контента, которые, в свою очередь, блокировали “нарушителей”.

Проведенный Комитетом Конгресса анализ реестров «дезинформации» показал, что ФБР по запросу СБУ помечало для удаления подтвержденные учетные записи, принадлежащие американским журналистам и даже официальные страницы Госдепартамента США (!). ФБР и СБУ неоднократно требовали удалить или приостановить действие подлинных аккаунтов, выражающих однозначно проукраинские взгляды, а также авторов, находящихся в оппозиции проводимой Владимиром Путиным политике. Иногда ФБР даже связывалось с соответствующей платформой, чтобы убедиться, что «эти учетные записи были удалены», отмечается в опубликованном документе.

Отдельно подчеркивается, что у ФБР не было юридических оснований для содействия цензуре “защищенных данных американцев и их выражению свободы слова в социальных сетях”.

Доклад также напоминает, что в июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова из-за масштабного проникновения агентов ФСБ в недра украинской спецслужбы.

“Учитывая, что СБУ была скомпрометирована сетью российских пособников и двойных агентов… Некритическое сотрудничество ФБР с вышеуказанными запросами СБУ вызывает глубокую озабоченность. Включение американских аккаунтов в (черные – SlavicSac.com) списки СБУ свидетельствует о том, что в ФБР либо не проверяли должным образом запросы СБУ, либо знали об их характере и тем не менее выполняли их. Эти выводы подчеркивают необходимость дополнительного надзора и законодательной реформы для защиты прав американцев на свободу слова”, – заключают авторы доклада.

Сообщается, что специальному подкомитету Конгресса США поручено расследовать «нарушения гражданских свобод граждан Соединенных Штатов».