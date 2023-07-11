Бывший военнослужащий США приговорен к 27 месяцам тюрьмы за незаконную поставку в РФ военных товаров

Бывший военнослужащий США Игорь Панчерников приговорен к 27 месяцам тюрьмы за незаконную поставку в Россию приборов ночного видения и других военных предметов, сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США.

Бывший член Вооруженных Сил Соединенных Штатов был приговорен сегодня к 27 месяцам федерального тюремного заключения за сговор с целью незаконной поставки в Россию военных товаров – включая тепловизионные винтовочные прицелы и приборы ночного видения – без лицензии в нарушение Закона об экспорте вооружений.

Игорь Панчерников, 41 год, бывший житель Короны, который ранее служил в резерве Воздушных сил Соединенных Штатов, был приговорен судьей окружного суда Соединенных Штатов Андре Биротте младшим.

Панчерников признал себя виновным 24 марта в одном из пунктов сговора нарушения Закона об экспорте вооружений. Он находился под стражей с июля 2022 года после его экстрадиции Израилем в Соединенные Штаты.

С декабря 2016 года по май 2018 года Панчерников сговаривался с другими лицами с целью незаконной экспортировки из Соединенных Штатов в Россию военных товаров без получения от Государственного департамента действительной лицензии или иного разрешения на такие поставки.

Пособники Панчерникова приобретали военные товары – включая тепловые винтовочные прицелы, оружейные прицелы, монокуляры и приборы ночного видения – у различных интернет-продавцов, находящихся в Соединенных Штатах, и указывали продавцам направить эти предметы почтой на адрес Панчерникова в Короне (Калифорния).

В своем доме в Короне Панчерников получил не менее 19 военных товаров, которые его сообщники приобрели у интернет-продавцов. Получив эти предметы, Панчерников проверял их на отсутствие повреждений и работоспособность. В соответствии с указаниями соучастников, Панчерников затем отправлял два из этих предметов сообщникам в Россию и отправил 17 военных товаров Елене Шифрин, 61 год, из Мандлайн, Иллинойс, которая затем отправляла эти предметы в Россию.

Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, при экспорте двух военных товаров в Россию, Панчерников указывал фиктивные имена отправителей на упаковках с предметами. Он также ложно идентифицировал предметы в упаковках как неконтролируемые на экспорт предметы, такие как одежда. Наконец, он скрывал военные товары в других предметах, включая станок для сверления.

Шифрин признала себя виновной в феврале 2022 года в одном из пунктов сговора нарушения Закона об экспорте вооружений. По этому делу ожидается назначение даты ее судебного заседания.

Владимир Придача, 58 лет, из Воло, Иллинойс, заявил о своей невиновности в уголовном преследовании по этому делу, и назначено слушание суда на 29 августа.

Двое других обвиняемых в этом деле – Борис Полосин из России и Владимир Гохман из Израиля – являются беглецами.

Обвинительное заключение содержит утверждения о том, что обвиняемый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения.