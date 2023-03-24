Бывший военнослужащий признал себя виновным в экспорте в Россию предметов оборонного назначения

Бывший военнослужащий США сегодня признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию оборонных изделий, включая тепловизионные прицелы и очки ночного видения. Экспортом изделий житель США занимался без лицензии в нарушение Закона о контроле за экспортом оружия.

41-летний Игорь Панчерников, бывший житель Короны (Калифорния), когда-то служивший в резерве ВВС США, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о контроле за экспортом оружия. Он находится под федеральной стражей с июля 2022 года после экстрадиции в США из Израиля.

Согласно его соглашению о признании вины, с декабря 2016 года по май 2018 года Панчерников вступил в сговор с другими лицами для экспорта из США в Россию оборонных изделий без получения от Госдепартамента действующей лицензии или иного разрешения на такой экспорт.

Сообщники Панчерникова приобрели оборонные товары, в том числе тепловизионные прицелы, оружейные прицелы, монокуляры и приборы ночного видения у различных онлайн-продавцов, расположенных в Соединенных Штатах, и приказали продавцам отправить эти предметы по почте в резиденцию Панчерникова в Короне.

Панчерников отправил два из этих предметов сообщникам в Россию и 17 – некой Елене Шифрин из Манделейна, штат Иллинойс, которая затем отправила эти предметы по почте в Россию.

Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Панчерников, указал на пакетах с этими предметами вымышленные имена отправителей. Он также ложно идентифицировал предметы в упаковках как предметы, не подлежащие экспортному контролю. Наконец, он спрятал предметы защиты в других предметах, в том числе в сверлильном станке.

Панчерникову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Владимир Придача, 57 лет, из Воло, штат Иллинойс, не признал себя виновным по уголовному обвинению в этом деле, судебное разбирательство в его случае назначено на 29 августа.

Двое других обвиняемых по этому делу — Борис Полосин из России и Владимир Гохман из Израиля — скрываются от правосудия.