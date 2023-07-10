Байден объявил о новых мерах по борьбе со скрытыми наценками

Президент заявил, что скрытые наценки, в том числе в здравоохранении, обходятся американским семьям в миллионы долларов в год, пишет VOA.

Президент США Джо Байден в пятницу объявил несколько новых мер по борьбе с неожиданными счетами, выставляемыми страховыми компаниями за лечение, и скрытыми наценками, которые взимаются с потребителей.



Предложенные президентом новые правила также призваны закрыть лазейки, позволяющие компаниям, с помощью различных уловок, заставлять налогоплательщиков покупать некачественные страховые продукты, которые практически не представляют никакого покрытия.

«В Америке мы рассчитываем на справедливость, – заявил Байден, объявляя новые меры. – Я не знаю человека, которому нравится, когда на нем наживаются».

Директива Байдена потребует от страховых фирм полного раскрытия информации о краткосрочных страховых планах, «которые приводят к многотысячным медицинским расходам, застающим семьи врасплох».

«Каждый год эти скрытые платежи обходятся в сотни долларов… которые ложатся бременем на семейные бюджеты и затрудняют людям оплату счетов, – сказал Байден. – Очень богатые люди могут их не замечать, но они имеют большое значение для работающих людей».

Президент заявил, что его администрация борется со скрытыми платежами в самых разных отраслях: банковской сфере, гостиничном деле, продаже билетов, кабельном телевидении и других.

«Я рад объявить, что мы достигли определенного прогресса в сфере здравоохранения», – сказал он.

План включает в себя новые шаги по защите пациентов от сомнительных страховых продуктов, которые обременяли потребителей несправедливыми медицинскими долгами через изъяны в Законе о доступном здравоохранении.

«Невозможность позаботиться о своей семье – одна из самых серьезных вещей, которые могут случиться с человеком», – сказал президент.

Байден также поручил федеральным ведомствам провести расследование возможных нарушений закона медицинскими учреждениями, побуждавшими потребителей покупать недоброкачественные страховые продукты.

Президент также призвал ввести новые ограничения на банковские штрафы за необеспеченные чеки и овердрафты (когда из банка снимается больше денег, чем есть на счету), что позволит потребителям сэкономить более 5 миллиардов долларов в год.

По новым правилам авиакомпании также должны раскрывать все сборы заранее и отменить плату за совместную рассадку членов семьи. Байден также хочет искоренить скрытые сборы за продажу билетов на концерты и спортивные соревнования.

Кроме того, президент отметил снижение цен на рецептурные лекарства для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

«Пожилые люди… которые платили до 400 долларов в месяц за инсулин, теперь платят 35 долларов», – привел глава государства в качестве примера.

Байден также хочет закрыть лазейку, позволяющую страховщикам объявлять некоторые услуги как выполненные «сторонними» специалистами или с использованием «стороннего» оборудования, что приводило к более высоким расходам для пациентов.