62-летняя Елена Шифрин из Манделейна, штат Иллинойс, была приговорена к 24 месяцам тюремного заключения за сговор с целью незаконного экспорта в Россию оборонных товаров, в том числе тепловизионных прицелов и очков ночного видения, без лицензии в нарушение Закона о контроле за экспортом оружия, сообщает Департамент юстиции.

В феврале 2022 года обвиняемая признала себя виновной.

Согласно судебным документам, с 2017 по 2020 год Елена Шифрин участвовала в экспорте более 60 изделий оборонного назначения из США в Россию, не получив от Госдепартамента действующей лицензии или иного разрешения на такой экспорт.

Как призналась Шифрин, ее сообщники приобретали оборонные товары, в том числе тепловизионные прицелы, прицелы, монокуляры и приборы ночного видения, у онлайн-продавцов в США, которые отправлялись потом ей или другим сообщникам в Иллинойсе и Калифорнии. Получив предметы, злоумышленница отправила их в Россию.

Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, на посылках с оборонными изделиями Шифрин указывала фиктивные имена и адреса отправителей, указывала предметы в посылках как одежда и прятала оборонные изделия в других предметах, например, в наборах инструментов и кухонной технике.

Один из сообщников Елены Шифрин, 43-летний Игорь Панчерников, когда-то служивший в резерве ВВС США, в марте 2023 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о контроле над экспортом вооружений и был приговорен к 27 месяцев заключения.

Двое других обвиняемых по этому делу – Борис Полосин (Россия) и Владимир Гохман (Израиль) – скрываются от правосудия.