В Долине Смерти найден труп мужчины, умершего предположительно от теплового удара

Утром 3 июля в национальном парке Долина Смерти в районе Сан-Диего, Калифорния, был найден мертвым 65-летний мужчина. По всей видимости, его смерть была вызвана экстремальной жарой.

Сотрудник службы национального парка заметил автомобиль, находящийся примерно в 30 ярдах от трассы North Highway. Сотрудник подошел к машине и обнаружил мужчину без сознания. На место происшествия прибыли парковые рейнджеры, представители шерифского управления округа Инио и медицинский эксперт округа Инио. Мужчина был признан мертвым на месте.

Как оказалось, машина не попала в аварию, но при остановке у нее было две спущенные шины. Следователи предполагают, что причиной съезда с дороги мог стать тепловой удар.

Максимальная температура предыдущего дня составляла 126°F (около 52°C), сообщает парковая служба. Ночная температура опустилась до 98°F (около 37°C). Автомобиль оказался исправным и не застрял, однако кондиционер в нем не работал. Водительское окно было опущено, что еще больше указывает на то, что кондиционер не функционировал во время поездки мужчины.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что в Калифорнии наступает период «большой жары».