Украина преследует американского журналиста за критику Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала Гонсало Лиру — двойного гражданина США и Чили, проживающего в Харькове, по обвинению в производстве пророссийской пропаганды.

Лиру, популярного и спорного интернет-личности, обвиняют в создании и распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию Путина против Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

“После начала полномасштабного вторжения блоггер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны нашего государства. Задокументировано, что весной прошлого года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался запечатлеть лицо украинских защитников и оскорблять их”, – считают в СБУ.

Свои «стримы» блогер публиковал на двух собственных каналах в Ютубе и Телеграммах с общей аудиторией почти 300 тыс. подписчиков.

Кроме того, в своих комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам рашистами мирных людей.

Лира, бывший онлайн-тренер по знакомствам, был арестован 1 мая в его жилище в Харькове, как сообщили два источника, знакомых с расследованием. Украинские власти утверждают, что при обыске его дома были обнаружены дополнительные доказательства его незаконной деятельности, включая данные на его мобильном телефоне и компьютере.

Лира был обвинен по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, частями 2 и 3, касающимися пропаганды во время военного времени. Он останется в тюрьме до окончания расследования, которое все еще продолжается.

Гонсало Лира является американским и чилийским видеоблогером, писателем и режиссёром. Он – потомок генерала Хосе Мигеля Карреры, одного из основателей независимого государства Чили. Женат на украинке, в последнее время проживал в Харькове.