В конце недели в Калифорнии ожидается жаркая погода 

Сегодня Национальная метеорологическая служба предупредила, что в конце недели следует ожидать «большой риск жары».

После прохладного по калифорнийским меркам июня (причиняй тому было пониженное давление) в течение этой недели по всему региону температура будет постепенно подниматься (будут нарастать системы высокого давления), а к выходным она может достигнуть достигнет 100 F (38С) и даже выше. Ожидается, что жара продлится как минимум до 4 июля.

По словам метеорологов, в некоторых местах максимальная температура будет на 5-10 F выше нормы. По прогнозам, пятница и суббота станут самыми жаркими днями этой недели.

В регионе Сакраменто и на Центральной равнине дневные температуры могут достигать 110 F (выше 43С), поэтому следует заранее позаботиться о себе и скорректировать свои планы, если вы планировали отдыхать на природе – максимально сократите свое пребывание на солнце; также важно не забывать избегать обезвоживания и потреблять достаточное количество питьевой воды.