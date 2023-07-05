FT: Россия потеряла половину своих боевых возможностей в Украине

Об этом, как сообщает VOA со ссылкой на Financial Times, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Великобритания.

Российская армия потеряла половину своего боевого потенциала в Украине, в том числе 2500 танков, а главный удар контрнаступления Киева еще впереди, заявил глава Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин. Об этом 4 июля сообщает влиятельная британская газета Financial Times.



Как пишет издание, адмирал Радакин отверг предположения о том, что украинское контрнаступление продвигается медленно. Он отметил, что отпор агрессии Москвы «никогда не был разовым действием» и что военная стратегия Киева «истощать, растягивать (оборону) и наносить удары» противнику постепенно разрушает российские оборонительные рубежи.



Тони Радакин признал, что «более высокая, чем ожидалось» плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия наступающих украинских частей и недопоставка Киеву всей боевой техники, которую он запрашивал, осложняют ход контрнаступления. Но он также отметил, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что «Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для (собственного) контрнаступления».



«Россия потеряла почти половину своих боевых возможностей, — цитирует британского адмирала Financial Times. — В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, а сейчас в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 (новых) танков в год».



Великобритания является вторым, после США, поставщиком военной помощи Украине. Лондон предоставляет Киеву наиболее современную боевую технику, включая танки Challenger и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.



На серии слушаний в британском парламенте адмирал Тони Радакин подчеркнул насущную необходимость укрепления боевых возможностей вооруженных сил страны и наращивания национального производства оружия и боеприпасов. Сейчас годовой оборонный бюджет Великобритании составляет около 50 млрд фунтов стерлингов.