Майк Пенс вновь заявил о безоговорочной поддержке Украины

На минувшей неделе бывший вице-президент совершил поездку в Киев, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Бывший вице-президент и участник борьбы за выдвижение в президенты на выборах 2024 года от Республиканской партии Майк Пенс констатировал в переданном в воскресенье интервью телеканалу CNN, что «как в моей партии, так и по всей стране идут споры об участии США (в событиях в Украине)».



«Но я глубоко убежден, что в большинстве своем американцы сознают, что мы – лидер свободного мира (и что) отстаивание свободы и поддержка тех, кто борется за свою свободу, — это всегда дело Америки», – подчеркнул Пенс.



Экс-вице-президент вновь выразил Украине безоговорочную поддержку и в другом интервью – программе Face the Nation на канале CBS.

Вместе с тем политик ясно дал понять, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания войны. Он заявил, что, по его мнению, Зеленский «будет открыт для условного приглашения» присоединиться к альянсу, как только «война будет выиграна». Пенс также отметил, что президент Украины, как он сам дал понять, не стремится к тому, чтобы в боевых действиях в Украине участвовали американские войска.



Комментарии Пенса прозвучали после его визита в Киев, имевшего место на прошлой неделе.



Тем временем украинские военные сообщают об интенсивных боях в районе Бахмута, Марьинки и Лимана. Сообщается о 46 столкновениях.



Владимир Зеленский в воскресенье посетил Одессу. Визит украинского президента состоялся в день Военно-морских сил Украины. Зеленский выразил признательность за самопожертвование «каждому воину украинского флота».