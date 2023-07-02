Джо Байден анонсировал новый план по прощению студенческих долгов

Администрация Байдена-Харриса продолжает бороться за заемщиков.

На днях Верховный суд отменил план администрации Байдена-Харриса по освобождению студенческого долга после правового иска республиканских чиновников.

Представители администрации считают, что решение Верховного суда неверное.

Президент Байден и его команда признают важность помощи в освобождении от студенческого долга для миллионов американцев и их семей, и понимают, что заемщики хотят знать, как это решение суда повлияет на них.

Решение Верховного суда означает, что администрация не может продолжить реализацию одноразового плана освобождения студенческого долга, который был объявлен в прошлом году. Департамент уже одобрил заявки более чем для 16 миллионов заемщиков, и тем, кто получил одобрение, следует знать, что из-за решения суда нынешняя администрация не сможет предоставить им помощь в рамках этой программы.

Несмотря на несогласие с решением суда, администрация не прекратит борьбу за помощь заемщикам, которым она наиболее необходима, и будет использовать все доступные инструменты для этого.

Администрация объявила о трех мерах, которые будут предприняты:

Во-первых, будет предпринята попытка открыть альтернативный путь освобождения от долга для работающих и среднего класса заемщиков. Правила этого процесса требуют времени, но администрация настроена на то, чтобы сделать все возможное для помощи заемщикам, и будет информировать обо всех изменениях в ближайшие месяцы.

Во-вторых, администрация представляет подробности о новом плане погашения под названием “Saving on a Valuable Education” (SAVE). По этому плану миллионы заемщиков с доходом до $32,800 (или $67,500 для семьи из четырех человек) смогут сократить ежемесячные платежи.

«Под руководством президента Байдена мы предприняли беспрецедентные шаги к достижению этой цели, включая увеличение грантов Pell на $900, что является самым большим повышением за десять лет; исправление неполадок в программе прощения кредита общественным служащим и списание $42 миллиардов долга, чтобы работники общественного сектора могли получить обещанное им освобождение от кредита; и установление ответственности учебных заведений, которые эксплуатируют студентов и заемщиков, – сказала Мигель А. Кардона, Министр образования. – Мы не прекратим борьбу, чтобы студенческий долг не стал преградой для американцев в получении высшего образования или экономических возможностей. Мы продолжим ставить потребности студентов и заемщиков на первое место, помогать заемщикам получить необходимую поддержку и ресурсы, и сделать обещание об образовании реальностью для большего числа американских семей».