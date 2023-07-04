Украинские войска ведут наступательные операции на шести участках фронта

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают продвижение вперед. Об этом 3 июля в телеграм-канале отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что было уничтожено 34 единицы военной техники и двенадцать складов с боеприпасами противника.

Генштаб ВСУ в оперативной сводке к 3 июля отмечает, что на востоке Украины продолжаются как наступательные, так и оборонные действия.

«Наши подразделения двигаются на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает жесткий отпор.

Идут тяжелые бои», – говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

В нем подчеркивается, что на юге страны украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а наступательные действия на направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Роботино и Новоселка – Старомайорское имели успех.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 3 июля, что на восточном направлении за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на девять квадратных километров.

На южном направлении, по ее данным, за прошедшую неделю площадь освобожденных территорий увеличилась на 28,4 квадратных километра.

«В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км. кв.», – подчеркнула замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Military Media Center цитирует словам командующего Десантно-штурмовым войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Максим Миргородского о том, что на восточном и южном направлении идет возвращение территорий.

«Благодаря современным образцам вооружения и военной техники, которые поступают от зарубежных партнеров в воинские части ДШВ, мы имеем технологическое преимущество над врагом. Личный состав хорошо обучен и подготовлен, в том числе и за границей», –подчеркнул Максим Миргородский.

Он также отметил, что десантники на высоком уровне освоили разнообразные образцы иностранного вооружения и военной техники, эффективно используют ее в боях с российским агрессором.

Контрнаступление на шести участках

Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете 2 июля отмечает, что украинские войска провели наступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из них.

«Минобороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на фронте Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области», – подчеркивается в отчете ISW.

ISW уделяет внимание анализу ситуации в районе Антоновского моста через Днепр в Херсоне.

«Российские источники утверждают, что по состоянию на 2 июля украинские силы занимают ограниченные позиции в восточном (левобережье) Херсонской области в районе Антоновского моста. 2 июля минобороны России заявило, что российские силы успешно уничтожили все украинские силы возле Антоновского моста, но несколько российских блоггеров утверждали, что украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу», – подчеркивается в материалах ISW.

В отчете также говорится, что российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на линии фронта Купянск – Святово – Кременная. Вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка – Донецк противоборствующие стороны продолжали проводить ограниченные наземные атаки.

Украина – щит Европы

Политолог-международник Антон Кучухидзе отмечает, что ВСУ делают все возможное для освобождения территорий.

«Согласно с официальными источниками, Силы обороны проводят много успешных операций. Есть вопросы относительно большего количества передачи тяжелого вооружения Украине. Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Испании заявил, что истребители F-16 очень сильно помогут Украине добиться эффективного результата», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что борьба Украины с российской оккупацией демонстрирует Западу «ключевое понимание»: Россия – это угроза для всей системы европейской безопасности и прямая угроза членам НАТО.

«Украина сегодня – это щит Европы и европейской безопасности. Даже не дожидаясь окончательного результата контрнаступления, странам Запада понятно, какую угрозу представляет Россия, и с какой силой ей противостоят Вооруженные силы Украины», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

К предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, по его словам, украинской стороне удалось аргументированно представить необходимость гарантий безопасности и членства в НАТО.

«Риторика «открытых дверей» НАТО ни к чему позитивному не привела. Она не предотвратила российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года и две волны агрессии против Украины. Более двадцати стран поддерживают членство Украины в НАТО. У Украины четкая позиция, которую определил президент Зеленский, – Украине нужны четкие гарантии безопасности. Но самыми сильными гарантиями безопасности будет членство Украины в НАТО», – утверждает Антон Кучухидзе.

Идет успешный предварительный этап наступления

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что в настоящее время украинская армия успешно осуществляет предварительный этап наступления.

«Он заключается в проведении разведки боем, размягчении обороны противника и взламывании его оборонительных рубежей. Ключевым элементом этого этапа наступления является контрбатарейная борьба и системное выбивание российской артиллерии. Согласно сводкам нашего Генштаба, мы уничтожаем порядка 25–35 единиц артиллерии врага в день, или 700–900 в месяц», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что украинские Силы обороны значительно снизили огневой потенциал врага.

«Параллельно наши штурмовики пытаются продавить оборону противника, занять выгодные рубежи и плацдармы для будущих массированных ударов, а также уничтожают живую силу россиян и истощают его боекомплект. Одновременно наша дальнобойная артиллерия и ракеты работают по российской логистике и пунктам управления», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

По его словам, «неизбежно» на отдельных участках фронта российская оборона будет прорвана, после чего Украина нанесет там удары основными силами.

«Пока этого не произошло, необходимо соблюдать режим тишины и прекратить торопить наших военных с наступлением. Излишнее давление, спешка и дискуссии вокруг наступления лишь вредят делу. Нужно дать им сделать свою работу», – утверждает политтехнолог.

Тарас Бурноc, VOA