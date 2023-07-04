Зеленский о мятеже ЧВК «Вагнер»: вертикаль власти Путина рушится

В интервью корреспонденту CNN, которое будет полностью транслироваться в среду, президент Украины заявил, что пока Крым находится под российской оккупацией, войну нельзя считать законченной, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В интервью корреспонденту CNN Эрин Бернетт, записанном в воскресенье в Одессе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слабая реакция президента России Владимира Путина на попытку мятежа ЧВК «Вагнер» означает, что он не все в России контролирует и что вертикаль его власти рушится.



«Мы видим реакцию Путина. Она слабая», – сказал Зеленский корреспонденту CNN Эрин Бернетт в интервью, которое в понедельник приводится с сокращениями, и которое будет показано полностью в среду.



«Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение “Вагнера” вглубь России и захват определенных регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах, – заявил Зеленский. – Вся та вертикаль власти, которая у него была раньше, просто рушится».



По словам Зеленского, украинская разведка считает, что Кремль проводит оценку уровня поддержки главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Зеленского, половина россиян поддерживают Пригожина и мятеж ЧВК «Вагнер».



Интервью с Зеленским вышло в критический момент – не только после неудачного мятежа Пригожина, но и спустя несколько недель после того, как Украина начала медленно отвоевывать оккупированную Россией территорию.



Эти усилия находятся под пристальным вниманием западных союзников, и в субботу один из представителей администрации США сообщил CNN, что глава ЦРУ Уильям Бернс недавно посетил Киев и встречался с Зеленским и с представителями украинской разведки.



Зеленский сказал CNN, что был удивлен тем, что о его встрече с Бернсом сообщили СМИ.



«Подразумевалось, что мое общение с главой ЦРУ не будет предаваться огласке, – сказал он. – Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать».



Напомним, что Бернс совершил во время войны несколько поездок в Украину.



«У нас нет секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения и наши спецслужбы находятся на связи друг с другом», – сказал Зеленский.



Хотя основные усилия Киева были направлены на возвращение территорий на юге и востоке Украины, Зеленский сказал, что его конечной целью является освобождение Крыма.



«Мы не можем представить себе Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась», – констатировал он.



Отвечая на вопрос, существует ли сценарий, при котором возможен мир без Крыма, Зеленский сказал: «Тогда это не будет победой».