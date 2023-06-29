Житель Сакраменто арестован по подозрению в хранении непристойных материалов

Управление шерифа округа Сакраменто, Бюро сексуального насилия и насилия над пожилыми людьми, арестовало Александра Руденко за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Вскоре после этого г-н Руденко был освобожден под залог. В рамках продолжающегося расследования детективы, прикомандированные к Целевой группе департамента по интернет-преступлениям против детей, смогли позже установить, что г-н Руденко также обладал материалами о сексуальном насилии над детьми.

28 июня 2023 года Руденко был повторно арестован и помещен в главную тюрьму округа Сакраменто за хранение непристойных материалов с изображением несовершеннолетнего.

Известно, что Руденко часто посещал местные общественные места отдыха, такие как парки и театры. Также известно, что он виртуально встречался с несовершеннолетними через социальные сети. Всем лицам, которые потенциально могли быть жертвами Руденко в прошлом, рекомендуется обращаться в офис шерифа округа Сакраменто по телефону 916-874-5115.