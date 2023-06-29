Как решение суда в Алабаме может повлиять на избирательное право

8 мая Верховный суд США удивил многих наблюдателей, когда судья-консерватор Бретт Кавано присоединился к судье Джону Робертсу и прогрессивному крылу суда в постановлении 5-4 о том, что карта Конгресса Алабамы нарушила раздел 2 Закона об избирательных правах, ослабив голоса чернокожих жителей штата.

Решение большинства также отклонило просьбу смягчить Раздел 2 Закона об избирательном праве, который запрещает избирательную практику (в данном случае перераспределение избирательных округов), приводящую к отказу или ограничению права голоса по расовому признаку.

Решение по делу Аллен против Миллигана было воспринято защитниками избирательных прав как отличная новость, особенно после многих лет плохих новостей из судов в этой области. Это дело может повлиять на аналогичное дело, находящееся на рассмотрении в Луизиане, и как минимум 30 других судебных исков о перераспределении округов в 10 штатах.

О том, какие последствия может иметь решение SCOTUS Alabama поговорили приглашенные юристы и активисты в области избирательных прав, а также главный истец по делу Миллигана на еженедельном бриффинге EMS 16 июня.

Эван Миллиган – главный истец по этому делу SCOTUS Alabama, сначала был ошеломлен, а затем обрадовался, узнав о решении от 8 июня, предписывающем Алабаме перерисовать свои избирательные карты Конгресса.

“Было много людей, которые говорили, что наше дело не выиграет, и это был долгий путь. Многие вещи далеки от реальности,” — сказал Миллиган. — Но это не значит, что ты не должен стрелять.”

В деле “Аллен против Миллигана” Алабама утверждал, что карты выборов должны быть нейтральными в расовом отношении. Но карты Алабамы, которые первоначально отклонил суд низшей инстанции, были ничем иным, как олицетворением расового сознания. Республиканские законодатели Алабамы заполнили один округ афроамериканцами и распределили других из “черного пояса” Алабамы по трем различным округам, тем самым ослабив голоса черных.

Решение 5-4 теперь означает, что Алабаме придется перерисовывать свои избирательные карты. Постановление также означает, что таким штатам, как Джорджия, Миссисипи, Луизиана и Южная Каролина, т.е. тем, в которых есть аналогичные подтасованные карты, возможно, также придется их перерисовать.

Президент и главный юрисконсульт Мексиканско-американского фонда правовой защиты и образования (Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF) Томас Саенс сказал, что он был удивлен постановлением, которое оставило в силе раздел 2 Закона об избирательных правах, учитывая, что SCOTUS отменил давний судебный прецедент, когда в прошлом году он отменил дело Роу против Уэйда.

Томас Саенс также указал, что решение от 8 июня принято слишком поздно, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный фальсификацией карт в ряде штатов, которыми использовались во время промежуточных выборов 2022 года, что фактически лишило чернокожих и цветных избирателей представительства.

“Это четко определило как минимум одно место в Палате представителей,” — считает Саенс.

Стюарт Найфех руководит проектом перераспределения округов в Фонде правовой защиты и образования NAACP (LDF, выступал по делу Миллигана в окружном суде и участвовал в разбирательстве в Верховном суде.

“То, что мы сохранили Раздел 2, — это наша победа, и это дело имеет последствия далеко за пределами Алабамы,” — убежден он.

С 1980-х годов Верховный суд использовал расовую основу в делах по разделу 2 Закона об избирательном праве. И он использовал этот стандарт, чтобы принять решение по делу Аллен против Миллигана.

“Алабама в этом случае утверждала, что эту структуру следует выбросить, — объяснил Найфех, — и что следует принять новую структуру, которую они назвали “расово нейтральной”.

По сути, продолжил он, штат утверждал, что “вы не можете учитывать расу, когда пытаетесь исправить расовую дискриминацию. Таким образом, утверждение о том, что раса не может исправлять расовую дискриминацию, является своего рода нонсенсом, но именно за это выступала Алабама”.

И хотя Стюарт Найфех приветствовал это решение, он также напомнил журналистам, что в конечном итоге его результатом является сохранение статус-кво в отношении избирательных прав, которые, по его словам, нуждаются в реформе.

Штатный юрист Фонда защиты прав коренных американцев (NARF), крупнейшей и старейшей некоммерческой организации страны, занимающейся защитой прав коренных американцев, Жаклин Де Леон сказала, что “мы все в NARF вздохнули с облегчением после Миллигана”.

По ее словам, истцы создали «неопровержимую репутацию» в деле, чтобы поддержать Раздел 2 Закона об избирательном праве.

“Я надеюсь, что небольшая часть этого подняла то, как голоса коренных американцев также продолжают разбавляться из-за расовых махинаций,” — сказала Жаклин Де Леон.

NARF представила амикус бриф по делу Миллигана, в котором изложены современные примеры расовой дискриминации в локальных сообществах; в нем были даны подробные описания ситуаций в Южной Дакоте, Северной Дакоте и Нью-Мексико, где NARF выиграла дела о разбавлении избирателей за последнее десятилетие.

В своем кратком изложении Алабама попыталась создать впечатление, будто округов по особым поручениям, где места распределяются на основе лиц, набравших наибольшее количество голосов, больше не существует. Но в Стране индейцев именно так лишены гражданских прав коренные американцы, объяснила Жаклин Де Леон.

“Например, если население на 40% состоит из коренных жителей и может разумно рассчитывать на получение двух из пяти мест в окружной комиссии, метод широких выборов означал, что индийские кандидаты никогда не выбирались и что все пять мест в конечном итоге едут к людям в белые приграничные городки, прилегающие к индейским резервациям. Это нарушает Закон общ избирательном праве,” – пояснила Жаклин Де Леон.

NARF возбудила успешное дело о праве голоса во время администрации Трампа, связанное с методом выборов at-large, который разбавил голоса коренных жителей. Дело было в выборах в школьный совет в Чемберлене, Южная Дакота, где выборы at-large лишили представителей коренных народов в совете.

В округе Лайман, Южная Дакота, округ признал, что выборы комиссара округа нарушили Закон об избирательном праве, но они отказались реализовать план исправления в течение двух лет. Поэтому NARF подал в суд. Округ Бенсон, Северная Дакота, не соблюдал указ о согласии в течение 10 лет, поэтому NARF подала на них в суд и приняла еще один указ о согласии.

“Вы можете быть уверены, что мы будем очень внимательно следить,” — подчеркнула Жаклин Де Леон.

В настоящее время она ожидает результатов судебного процесса, который она только что закончила в Северной Дакоте: “Мы оспаривали законодательную карту штата в соответствии с Разделом 2.”

Решение по делу Миллигана может решить это. По словам Жаклин Де Леон, из-за этих махинаций представительство сокращается с двух возможных мест в доме до одного. Именно это и произошло в Алабаме.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com