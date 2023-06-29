Что происходит со сферой туризма после пандемии?

Во время пандемии Covid-19 большая часть мира закрыла свои двери, и туристы остались дома. По оценкам Организации Объединенных Наций, только в 2021 году пандемия обошлась мировому туристическому сектору в виде упущенной выгоды в 2 триллиона долларов.

Несмотря на более высокие расходы на поездки, глобальный туризм растет. Эксперты говорят, что для возвращения отрасли на допандемический уровень потребуется 4-5 лет. Ожидается, что туризм этим летом вырастет на 30% по сравнению с допандемическим уровнем. И это происходит даже на фоне беспрецедентного уровня уличной преступности и бездомности Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес входят в число пять наиболее популярных туристических направлений.

На еженедельном брифинге EMS 23 июня приглашенные спикеры обсудили, может ли туризм возродить приходящие в упадок центры города; большую часть туристического рынка США подпитывают международные путешественники, в первую очередь из Мексики, Китая и Индии; и сможет ли отрасль продолжать свою траекторию роста, а также поговорили о факторах, позволяющих это сделать.

“Многие люди по всему миру застряли дома на один, два или три года; в настоящее время определенно есть сильное желание путешествовать,” — сказал доктор Фредерик Диманш, директор Школы гостиничного и туристического менеджмента Теда Роджерса в Toronto Metropolitan University.

“Люди испытывают такую жажду путешествий, какой мы никогда раньше не видели,” — сказал он.

В то же время значительно возросла стоимость проезда. Цены на авиабилеты и отели выросли, а инфляция также привела к росту потребительских цен.

По мнению Фредерика Деманша, “все пытаются наверстать упущенные доходы во времена Covid”.

Но природные катаклизмы, такие как лесные пожары, в Канаде, Австралии и Калифорнии, а также в Испании и на юге Франции сдерживают международный туризм. В Германии и Италии наблюдается больше тропических штормов и ураганов, больше наводнений. По словам Диманша, глобальное потепление влияет на туризм во многих странах. А продолжающаяся война на Украине ограничила количество туристов из России и Восточной Европы; китайские туристы тоже не так часто путешествуют за границу, как раньше.

Юлиана Поупа, докторант Колледжа глобального лидерства в сфере гостеприимства имени Конрада Хилтона при Хьюстонском университете, заметила тревожную тенденцию, поскольку в 2021 году началось развертывание вакцины против Covid-19: многие работники были уволены и многие из них не вернулись после того, как рабочие места опять появились в отрасли.

По данным Бюро статистики труда США, индустрия гостеприимства потеряла почти 8 миллионов рабочих мест, что сделало ее наиболее пострадавшей от пандемии отраслью в США с точки зрения сокращения рабочей силы.

Юлиана Поупа и профессор Колледжа Хилтон доктор Хуан Мадера хотели изучить явление, когда работники гостиничного бизнеса не возвращаются на свои рабочие места.

“Поэтому мы разработали исследование, в котором мы специально хотели сосредоточиться на эмоциях страха и гнева, которые могли испытывать сотрудники гостиничного бизнеса в ответ на увольнение в условиях всей неопределенности сразу после COVID-19,” — сказала Юлиана Поупа.

“Мы хотели оценить, в какой степени они будут испытывать страх или гнев в ответ на представленный им сценарий COVID-19, и мы обнаружили, что гнев был очень важным предиктором их намерений изменить свою карьеру.”

]Юлиана Поупа и ее коллеги-исследователи собрали данные от 300 участников и провели сотню онлайн-опросов среди работников, которые оказались в стороне от пандемии.

По ее словам, это “намерение текучести” продолжает влиять на отрасль. Работодатели повысили заработную плату, которая сейчас составляет около $15/час, но даже при базовой заработной плате, вдвое превышающей федеральный минимум, у отрасли возникают проблемы с привлечением работников. Как говорит Юлиана Поупа, многие люди, которые когда-то работали неполный рабочий день с чаевыми, не могут обойтись без работы на полный рабочий день с более высокой оплатой и льготами по здоровью.

“Пришло время приехать, чтобы познакомиться с нашими районами, нашей культурой и нашей кулинарной сценой. Существует большой спрос как внутри страны, так и за рубежом, и мы являемся безопасным гостеприимным городом, готовым для посетителей,” — сказала Кассандра Костелло, исполнительный вице-президент, директор по политике и внешним связям Ассоциации путешественников Сан-Франциско, говоря о городе.

Кассандра Костелло отметила, что в ноябре 2023 года в центре Moscone в городе пройдет конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Заседания АТЭС — это межправительственные форумы между отраслевыми и политическими лидерами из 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сан-Франциско также примет Суперкубок и чемпионат мира по футболу в 2026 году.

В то время как поток туристов из Китая снижается, путешественники из Индии, Европы, Канады и Мексики восполняют этот пробел. По словам Кассандры Костелло, Индия является крупнейшим развивающимся рынком. В то время как иностранные туристы составляют всего 29% всех туристов, путешествующих в Сан-Франциско, их расходы составляют 62% из-за более длительного пребывания.

Джеймс Альтушер – автор бестселлера Wall Street Journal «Выбери себя», а с 2014 года выпускает одноименный подкаст с самым высоким рейтингом, у него миллионы слушателей. В августе 2020 года Альтучер написал статью под названием «Нью-Йорк мертв навсегда». Он написал эту статью, потому что Нью-Йорк столкнулся с серьезными угрозами из-за пандемии и карантина, и сказал, что город до сих пор не восстановился.

“Некоторые последствия этих проблем будут сохраняться очень долго, если не навсегда, как я упоминал в статье,” — сказал Альтушер. Он отметил, что население Нью-Йорка сократилось почти на миллион, а бездомность находится на самом высоком уровне с 1931 года, т.е со времен Великой депрессии.

По словам Джеймса Альтушера, “с более низкими налогами, лучшей погодой и более дешевой жизнью такие штаты, как Техас и Флорида, выиграли. В целом это было хорошо для страны, потому что возможности можно найти не только в одном или двух городах. Но это было плохо для Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго и других крупных городов”.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com