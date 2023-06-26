Путин предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Беларусь

Владимир Путин прервал двухдневное молчание и выступил поздно вечером в понедельник с видеообращением к россиянам с версией Кремля – что же происходило в России 24 июня, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Путин назвал случившееся «мятежом», при этом ни разу не упомянув имени Евгения Пригожина.

«Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», – заявил Путин, подчеркнув, что по его прямому указанию с начала событий 24 власти якобы предприняли «все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан».

Путин признал гибель военных летчиков в ходе мятежа Пригожина, сказав, что «мужество павших летчиков уберегло Россию». Ранее Кремль не подтверждал и не комментировал потери российских военнослужащих в ходе движения колонн ЧВК «Вагнер» на Москву.

Путин в своем выступлении также заявил, что «бойцов и командиров группы “Вагнер” попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию», и что они «тоже патриоты России, преданные своему народу и государству». Путин поблагодарил наемников, которые «приняли единственно правильное решение» и «остановились у последней черты».

Президент России предложил наемникам ЧВК «Вагнер» сделать выбор – «продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким».

Он также заявил, что «кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».

Госдепартамент в понедельник заявил, что ситуация в России остается динамичной спустя несколько дней после попытки мятежа.



«Это, безусловно, новая вещь – видеть, что власти президента Путина брошен прямой вызов. Это нечто новое, когда Евгений Пригожин прямо ставит под сомнение обоснование этой войны и указывает на то, что война велась, по сути дела, на основе лжи», – сказал журналистам представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Ранее в понедельник президент Джо Байден заявил, что попытка мятежа российской ЧВК «Вагнер» против Кремля является частью борьбы внутри российской системы и что США и их союзники не имеют к нему никакого отношения.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что российский кризис, связанный с попыткой мятежа наемников ЧВК «Вагнер» против Кремля, выявил «реальные трещины» в системе власти президента России Владимира Путина после того, как тот был вынужден пойти на сделку вопросу об по амнистии для руководителя мятежников.