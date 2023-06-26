Евгений Пригожин дал первый комментарий после мятежа. Он сказал, что причиной его стали планы по расформированию ЧВК “Вагнер”.

“В результате интриг, непродуманных решений это подразделение [ЧВК “Вагнер”] должно было прекратить свое существование первого июля 2023 года”, – говорится в голосовом сообщении, опубликованном на канале “Пресс-служба Пригожина”.

Владелец ЧВК пояснил, что часть наемников, “один-два процента”, перешли в министерство обороны. Остальные якобы отказались, так как “это приведет к полной потере боеспособности”, а “опытные бойцы, опытные командиры, будут размазаны и пойдут на мясо”.

Пригожин утверждает, что, несмотря на планы о переводе под командование министерства обороны, руководство ЧВК проводило инвентаризацию и планировало тридцатого июня выйти в Ростов-на-Дону, где якобы предполагалось публично передать всю технику около “штаба СВО”. Во время движения к Ростову по колонне был нанесен ракетный удар, после чего свой удар нанесли вертолеты. Погибли 30 наемников ЧВК.

“За сутки мы прошли 780 километров, не доходя 200 с небольшим километров до Москвы. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК “Вагнер” и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе “СВО”. Этого требовала общественность”, – сказал Пригожин.

Причиной остановки и разворота войск в марше на Москву владелец ЧВК называет нежелание “проливать русскую кровь”. Он также называет произошедшее демонстрацией и акцией протеста. “Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК “Вагнер” в законной юрисдикции”, – рассказал Евгений Пригожин.

“Марш справедливости показал множество вещей, о которых мы говорили ранее. Серьезнейшие проблемы с безопасностью на территории страны; мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. Если бы эти действия выполняло подразделение по уровню обученности, моральной собранности, готовности, как ЧВК “Вагнер”, то, возможно, спецоперация длилась бы сутки. Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия”, – подчеркнул Пригожин.

Мятеж ЧВК “Вагнер”, начавшийся вечером 23 июня, продолжался чуть менее суток. Настоящее Время подробно рассказывало о происходящем.

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