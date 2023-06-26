Береговая охрана США ведет расследование причин гибели батискафа «Титан» в Атлантическом океане 

В расследовании примут участие власти Канады, Франции и Великобритании, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Следователи начали работу в канадском порту Сент-Джонс, Ньюфаундленд — оттуда Titan вышел в свой последний рейс 18 июня. Дистанционно управляемые роботы продолжают искать обломки подлодки на глубине. Об этом заявил глава следственной группы Береговой охраны США, капитан Джейсон Нойбауэр: «Моя главная цель — предотвратить подобные происшествия путем выработки необходимых рекомендаций по повышению безопасности морского судоходства во всем мире».

Как это было?

Гибель батискафа Titan («Титан»), на борту которого находились пять человек, потрясла мир. Titan перестал выходить на связь 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения примерно в 700 км от канадского острова Ньюфаундленд: целью погружения были обломки лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году.

Спасатели вели поиски пропавшего подводного судна на протяжении четырех суток. По расчетам оператора батискафа OceanGate, пятерым членам экипажа должно было хватить воздуха на 96 часов.

22 июня на океанском дне были обнаружены обломки Titan. Судя по их состоянию, на батискаф погиб в результате имплозии – корпус не выдержал давления воды.

По словам представителя Береговой охраны США, контр-адмирала Джона Могера, командовавшего спасательной операцией, находившиеся на «Титане» люди погибли мгновенно. Обломки были найдены менее, чем в 500 метрах от места крушения «Титаника».

Titan был одним из батискафов, произведенных американской компанией OceanGate. Ее сооснователь, 61-летний Стоктон Раш, мечтал открыть человечеству дорогу в подводный мир. Он первым совершил погружение на «Титане» в 2021 году и после этого регулярно пилотировал батискаф с группами туристов и исследователей на борту. В этот раз он тоже был на борту.

Погружение Titan происходило так: корабль поддержки Polar Prince, буксировал батискаф к точке погружения. Когда все члены экипажа – не более пяти человек – занимали места в батискафе, закрывался люк. Открыть его изнутри было невозможно.

После этого «Титан» спускали в воду. Он двигался с помощью четырех электрических двигателей. Направление движения батискафа регулировал корабль поддержки – на самом батискафе навигации не было. Общение между батискафом и кораблем происходило с помощью текстовых сообщений. Пилот управлял «Титаном» с помощью доработанного игрового контроллера PlayStation. На батискафе был доступен Интернет – благодаря спутникам Илона Маска Starlink, утверждала в своем «Твиттере» компания OceanGate, хотя сам Маск исключал возможность доступа к Интернету на глубине.

«Титан» ранее неоднократно терял контакт с кораблем поддержки. Однажды экипаж не выходил на связь около часа. В другой раз с батискафом не могли связаться на протяжении пяти часов.

В 2022 году Раш сказал в интервью журналисту Дэвиду Погу, совершившему вместе с ним экспедицию к «Титанику»: «В какой-то степени, безопасность – это пустая трата времени. Я имею в виду, если ты просто хочешь быть в безопасности, не вставай с постели. Не садись в машину. Ничего не делай».

Кто такой Стоктон Раш?

Сооснователя OceanGate Стоктона Раша часто сравнивали с прославленным исследователем моря Жак-Ивом Кусто и Илоном Маском, основателем компании SpaceX. В детстве Раш тоже мечтал о космосе. В 18 лет он сдал экзамены на лицензию коммерческого пилота, но из-за проблем со зрением военным летчиком стать не смог. Раш получил диплом Принстонского университета в области аэрокосмической техники, а затем окончил бизнес-школу Калифорнийского университета в Беркли.

Но постепенно его любовь к космосу заменила любовь к океану. Как сказал Раш в интервью мексиканскому ютуберу Алану Эстраде в 2021 году «будущее человечества находится под водой, а не на Марсе: если мы уничтожим эту планету, лучшая спасательная лодка для человечества окажется под водой».

Раш мечтал купить подводную лодку, но это оказалось слишком сложным. Тогда он решил построить батискаф самостоятельно. Прототип был готов в 2006 году и был способен погружаться на глубину около 10 метров.

В 2009 Стоктон Раш и Гильермо Сонлейн основали компанию OceanGate. Они планировали строить частные субмарины и зарабатывать на туризме, а также контрактах с научными лабораториями и бизнес-структурами.

В 1986 году Раш женился на Венди Уэлл, праправнучке Исидора и Иды Страус, погибших при крушении «Титаника». Уэлл занимает пост директора по коммуникациям OceanGate.

Одним из туристических маршрутов, которые решил развивать OceanGate, стали подводные экскурсии к останкам «Титаника». Но для этого нужна была подходящая подводная лодка.

Создание «Титана»

Разработка батискафа Titan (в проекте он назывался Cyclops 2) началась в 2013 году совместно с Калифорнийским университетом. Корпус корабля решили сделать из композитного углеродного волокна и титана.

В 2017 OceanGate подписали контракт о поставке баллона из углеродного композита с компанией Spencer Composites. Ранее эта компания изготовила баллон для одноместного батискафа DeepFlight Challenger, заказанного миллиардером и путешественником Стивом Фоссетом. Но в 2007 Фоссет погиб в авиакатастрофе. Заказанный им батискаф продали компании Virgin Oceanic. Но когда та заявила, что планирует провести пять погружений в самые глубокие точки океана, производитель батискафа DeepFlight выступил против. Президент компании Адам Райт заявил британской газете The Telegraph: «Проблема в том, что прочность (батискафа DeepFlight Challenger) уменьшается после каждого погружения». Работу над подводной лодкой было решено законсервировать. Spencer Composites начала искать новые решения.

В 2018 Titan был готов к использованию. Правда, судно не прошло необходимую сертификацию – OceanGate объясняла это тем, что причиной аварий чаще становится человеческий фактор, и потому в сертификации якобы нет необходимости.

В 2018 году об уязвимости конструкции «Титана» заявил директор по морским операциям OceanGate Дэвид Локридж. Он утверждал, что по достижении определенной глубины корпус может не выдержать давления. Кроме того, Локридж отмечал, что смотровое окно подлодки прошло испытания для работы на глубине 1 300 метров, а Раш планировал погружаться на глубину почти четырех километров. Локридж вскоре был уволен.

О небезопасности используемой в производстве «Титана» технологии также заявляло Общество морских технологий (MTS). Эксперты общества настаивали на том, что отказ от стандартных методов оценки безопасности грозит «катастрофическими проблемами».

Испытания «Титана» продолжались до 2020 года. Когда разработчики заметили на корпусе признаки усталости, максимальную глубину погружения судна сократили с четырех до трех тысяч метров. Также на доработку отправили композитный цилиндрический корпус батискафа.

Экскурсии к «Титанику»

Начать продажи подводных туров к затонувшему «Титанику» OceanGate планировала еще в 2018. Билеты собирались продавать по цене места в люксе «Титаника», купленного миллионером Альфредом Вандербильтом в 1912 году, – 105 129 долларов США, с поправкой на инфляцию. Но из-за различных проблем первое погружение пришлось перенести на три года.

Наконец, в июле 2021 года Стоктон Раш лично провел первое погружение «Титана» к останкам легендарного корабля. Вместе с ним на борту находился Поль-Анри Наржоле, которого называли «Мистер Титаник» – за жизнь он совершил более 35 погружений к месту крушения лайнера. 18 июня 2023 77-летний Наржоле снова был на борту «Титана» вместе с Рашем.

После удачных испытаний Titan стал доставлять к «Титанику» туристов. В 2021 было организовано шесть погружений, в 2022 – семь. В 2022 году путешествие совершили 28 человек.

OceanGate преследовал и историко-культурные цели. В 2019 группа дайверов заявила, что состояние находящихся под водой останков «Титаника» стало быстро ухудшаться. Раш планировал ежегодно обследовать затонувший корабль и отлеживать изменения.

В июле 2021 журналист Дэвид Пог описывал свой опыт экспедиции на «Титане». Перед путешествием он и другие члены экипажа должны были подписать бумаги по технике безопасности. По словам Пога, документ включал восемь пунктов о том, каким образом пассажиры могут пострадать или погибнуть в ходе экспедиции.

«Экспериментальное подводное судно, которое не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом… может привести к физическому увечью, инвалидности, эмоциональной травме или смерти, – цитировал Пог документ в телекомпании СBS. – Где мне расписаться?»

Как раз в тот день, когда Пог находился на борту корабля поддержки, «Титан» пропал с радаров на пять часов. Пог описывал, что экипаж корабля «все еще мог отправлять короткие сообщения на подлодку, но не знал, где она находится. Было тихо и очень напряженно, и они отключили корабельный Интернет, чтобы мы не могли писать в “Твиттере”». В итоге «Титан» вышел на связь, но затонувший лайнер в тот день он так и не нашел. Как вспоминает Пог, в тот день команда обсуждала необходимость установки аварийного маяка-локатора на «Титан». Удалось ли это сделать, неизвестно.