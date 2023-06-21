В Москве арестован гражданин США, обвиняемый в сбыте наркотиков

Музыкант и продюсер Майкл Трэвис Лик, 51-летний гражданин США, был отправлен в СИЗО Хамовнического районного суда Москвы. Объединенная пресс-служба городских судов сообщила, что ему предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в крупном размере.

Государственный департамент США заявил, что у них есть информация о задержании гражданина США в Москве. Представитель Государственного департамента также отметил, что США будут добиваться консульского доступа к американскому гражданину. Пока нет других комментариев от американских властей.

Лик является бывшим американским десантником и живет в Москве около десяти лет. Он является музыкантом группы “Лови ночь” и также продюсирует группы Louna, “Слот” и “Тараканы!”, как сообщает “Медиазона” со ссылкой на группу Лика.