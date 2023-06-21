Калифорнийская государственная ярмарка (California State Fair) – это ежегодная государственная ярмарка штата Калифорния. Ярмарка проводится в Cal Expo в Сакраменто. Ярмарка длится две недели и демонстрирует промышленность, сельское хозяйство и разнообразие населения Калифорнии.

Фестиваль пищи и развлечений предлагает выставки призовых животных, кулинарные удовольствия и соревнования, концерты живой музыки, карнавал, фейерверки и другие семейные развлечения.

В ходе мероприятия выступят известные музыкальные группы, будет проводиться дегустация калифорнийских домашних вин, конкурсы домашнего пивоварения, награждение производителей оливкового масла и проч.

Калифорнийская государственная ярмарка пройдет с 14 по 30 июля 2023 года на территории Cal Expo – место проведения фестивалей и сотен других знаковых событий.

Раскинувшись на территории 350 акров, парк Cal Expo был создан по инициативе губернатора Пэта Брауна и открыт губернатором Рональдом Рейганом в 1968 году. Существующие объекты Cal Expo были посвящены празднованию достижений Калифорнии, ее сельского хозяйства, разнообразия ее народов, традиций и тенденций, которые будут формировать будущее Золотого Штата.