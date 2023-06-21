Полковник Александр Потеев сбежал в Соединенные Штаты накануне визита тогдашнего президента России Дмитрия Медведева в Вашингтон в 2010 году. Потеев раскрыл американским спецслужбам самую масштабную российскую сеть под прикрытием разведчиков, многие из которых работали в стране еще со времен Советского Союза. В ответ на это российский суд приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы в максимально охраняемом исправительном учреждении и лишил его государственных наград и воинского звания.

Несмотря на сообщения российских СМИ в 2016 году о смерти Потеева за границей, The New York Times выяснила, что он живет во Флориде под своим настоящим именем. Там он получил лицензию на рыбную ловлю и зарегистрировался как избиратель от Республиканской партии. В 2018 году информация, предоставленная Потеевым, включая его дату рождения, почтовый адрес и номер телефона, была опубликована в американсих СМИ.

В 2019 году российская разведка наняла мексиканского ученого Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который был женат стазу на двух женщинах – немке российского происхождения и мексиканка. В 2019 г. российская супруга мексиканца застряла в России и российские спецслужбы предложили ему “взаимовыручку”.

В итоге, Фуэнтес вынужден был снять квартиру недалеко от дома Потеева в Майами-Бич. В следующем году Кабрера Фуэнтес и его жена пытались сфотографировать номерной знак машины Потеева возле его жилища. Однако охрана жилого комплекса заметила подозрительную пару, что привело к аресту Фуэнтеса, когда он пытался улететь из Флориды. Позднее ему было назначено четыре года тюремного заключения.

Во время допросов американскими силовиками Фуэнтес расскрыл план российских спецслужб по слежке и плану покушения на беглеца. Информация, полученная от мексиканского гражданина стали причиной высылки десятка российских дипломатов и шпионов из Соединенных Штатов, включая начальника станции ФСБ в Вашингтоне. Среди арестованных и высланных из США шпионов оказалась пара – Елена Вавилова и Андрей Безруков.