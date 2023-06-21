Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что бытовые газовые плиты значительно повышают уровень бензола – химического вещества, связанного с риском развития рака кроветворных клеток и превышающего “нормы здоровья”.

В новом исследовании исследователи изучили 87 плит в Калифорнии и Колорадо в 2022 году и обнаружили, что газовые и пропановые плиты выделяли опасное количество химического вещества, называемого бензолом.

В некоторых домах концентрация бензола в результате работы плит превышала “установленные нормы здоровья”, сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале “Environmental Science and Technology” в этом месяце.

Среднее содержание бензола в выбросах от этих плит и от печей, установленных на примерно 180 градусов Цельсия, было в 10-25 раз выше, чем выбросы от электрических аналогов.

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний США, что воздействие бензола в течение длительного времени связано с повышенным риском развития лейкемии.

Естественными источниками бензола в природе являются действующие вулканы и лесные пожары. Еще бензол обнаруживается в табачном дыме, при добычи нефти и газа, а также при сжигания бензина.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в Нью-Йорке запретят использование природного газа в новых домах. Этот запрет является частью усилий штата по переходу на более чистые источники энергии и сокращению выбросов углерода. В начале июня губернатор штата Калифорния сообщил, что Солнечный штата достигнет 100% производства чистой энергии к 2045 году.