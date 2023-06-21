Пентагон: Украина обладает потенциалом для успешного контрнаступления

Представитель Министерства обороны США прокомментировала ход украинской контрнаступательной операции, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Контрнаступление Вооруженных сил Украины займет время и еще повлечет за собой тяжелый бои, однако США уверены, что у украинских военных есть все возможности для успеха, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Комментируя на брифинге для прессы ход контрнаступления, Сингх заявила, что в Пентагоне всегда знали, что украинцам не удастся моментально разгромить противника: за зиму и весну российские войска подготовили мощные оборонительные сооружения на оккупированной ими территории.

«С каждым днем эта битва становится все более тяжелой. Мы знаем, что эта борьба будет трудной, и мы знаем, что это займет время», — заявила Сингх, подчеркнув уверенность Пентагона в том, что «у украинцев есть то, что им нужно».

«У них есть боевая мощь, у них есть возможность быть успешными в своих контрнаступательных операциях. Мы… предоставили Украине системы, возможности, которые им нужны прямо сейчас в их борьбе», – заявила Сингх.

По словам представителя Пентагона, боевые потери – неизбежная и «прискорбная часть этой войны». Однако переданные ранее Киеву пакеты военной помощи «помогают украинцам в их ежедневной борьбе, и мы считаем, что то, что мы им предоставили, позволит им добиться успеха на поле боя».

Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты также продолжат оказывать помощь в обучении украинских боевых подразделений.

В свою очередь, как отмечает Генштаб ВСУ, в Донбассе продолжаются тяжелые бои в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. За сутки произошло 39 боевых столкновений. Противник подтянул резервы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Ранее Маляр отметила, что за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСГВ «Таврия» было освобождено восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.