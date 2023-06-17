Байден: Украине будет непросто вступить в НАТО

Президент Джо Байден заявил в субботу, что его администрация не будет “облегчать” вступление Украины в НАТО, добавив, что этот страна, пострадавшая от войны, должна соответствовать тем же стандартам, что и другие члены альянса.

Согласно Плану действий по членству (MAP), кандидаты на вступление в НАТО должны провести военные и демократические реформы, прежде чем их рассмотрят для членства в альянсе. На прошлой неделе сотрудники Байдена заявили, что президент “открыт” для отказа от этого требования для Украины, которая на этой неделе начала контратаку во время российской агрессии. Байден добавил, что США “сделали многое”, чтобы обеспечить Украине “способность координировать военные действия”.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, что НАТО планирует пригласить Украину в новый совет по обороне НАТО-Украина в качестве равноправного члена. Столтенберг также отметил, что НАТО стремится приблизить Украину к членству в альянсе.

Столтенберг сообщил, что подробности о работе совета будут объявлены в следующем месяце на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва. На встрече лидеров было согласовано усилить производство оборонной продукции и стандартизировать боеприпасы, а также обеспечить совместимость систем управления и контроля между странами НАТО и Украиной.

Он подчеркнул, что Россия не может повлиять на решение НАТО, и добавил, что Швеция также будет принята в альянс “очень скоро”.