Что означает для малоимущих сделка о потолке госдолга, предотвратившая дефолт?

Многие эксперты считают, что мы недавно наблюдали, возможно, одно из самых опасных и бесперспективных противостояний по поводу повышения потолка госдолга, в котором участвовало правительство США. Компромис был достигнут, потолок повышен до 2025 года и США не накрыл дефолт.

Однако, процесс и результаты вызывают много вопросов. Во-первых, это единственный способ сделать что-то? Мир и экономика США окажутся в опасности, если эта страна не выплатит свои долги. Помогут или навредят экономике вызванные этим сокращения бюджета и ограничение расходов? Почему бедные взрослые проигрывают в этом сценарии? Это конец моратория на погашение студенческих кредитов? Есть ли какие-либо признаки положительного возврата к двупартийным сделкам по другим вопросам?

Соглашение о потолке долга, заключенное в конце мая при посредничестве демократов и республиканцев, предотвратило возможную экономическую катастрофу. Но эксперты говорят, что законопроект будет иметь долгосрочные последствия для тех, кто находится на нижних ступенях экономической лестницы.

Также растет беспокойство по поводу растущего долга страны и того, что это означает для многих федеральных программ, на которые полагаются миллионы людей. Об этом и многом другом на еженедельном брифинге 2 июня EMS поговорили приглашенные эксперты.

“Мы знаем, что эти последствия глубоко, очень глубоко ощутили бы люди, наименее экономически обеспеченные,” — заявила Шеннон Бэкингем, старший вице-президент Центра бюджетных и политических приоритетов, говоря о потенциальных последствиях дефолта.

“Шестьдесят пять миллионов бенефициаров социального обеспечения могли столкнуться с задержкой выплаты пособий, шести миллионам ветеранов могут быть задержаны выплаты. Семьи могли бы увидеть задержку выплат ежемесячной помощи в аренде жилья, продовольственной помощи, уходе за детьми,” — сказала Шеннон Бэкингем.

Без сделки мы могли бы увидеть потерю 7-8 миллионов рабочих мест и всплеск безработицы.

Она обвинила республиканцев в использовании потолка долга в качестве заложника, чтобы навязать крайне непопулярную и вредную политику, которую они не могли провести, когда полностью контролировали Конгресс.

“Мы увидели крайний характер их требований в законопроекте, который контролируемая республиканцами Палата представителей приняла несколько недель назад. К счастью, окончательное соглашение, которое было достигнуто, позволило избежать большей части ущерба, который мог бы нанести этот законопроект,” — пояснила она.

Двухпартийная сделка, которая была заключена, несмотря на сопротивление ультраправых законодателей Республиканской партии в Палате представителей, имеет плохие новости для людей, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами. Например, требование отчитываться о работе для пожилых людей с низким доходом, получающих пособия по программе SNAP, приведет к увеличению масштабов голода и бедности среди людей в возрасте 50–54 лет.

По словам Шеннон Бэкингем, многие люди в этой возрастной группе имеют слабое здоровье и больше не могут выполнять физически тяжелую работу, которую они когда-то выполняли.

“И очень многие потеряют базовую помощь, на которую рассчитывают купить продукты,” — пояснила она. “Люди могут получить отказ от медицинских услуг, но этот процесс, как известно, затянут бюрократией и просто не работает.”

“Мы приветствуем готовность Конгресса избежать дефолта,” —сказала старший заместитель директора по деловой и экономической политике Двухпартийного политического центра в Вашингтоне Рэйчел Снайдерман.

По ее словам, последнее десятилетие политическое балансирование на грани долга усилилось. “Мы начали рассматривать лимит долга как средство для захвата заложников. Это единственный раз, когда обе стороны собираются вместе для плодотворных и содержательных дискуссий о налогово-бюджетной политике,” — сказала она.

“Проценты по нашему долгу превысят наши расходы на Medicaid в следующем году. Это станет крупнейшим федеральным расходом в течение следующих 30 лет,” — предупредила Шеннон Снайдерман.

Затем она перечислила вещи, среди которых важнейшие социальные программы, на которые полагаются миллионы американских семей, расходы на оборону, иностранные инвестиции в экологически чистую энергию и образование, на которые у правительства не будет денег, когда выплата процентов станет самой большой статьей расходов страны.

“Пришло время действовать,” — говорит она. “Еще до того, как мы заговорили о дефолте, мы видим отражение повышенного неприятия риска среди глобальных инвесторов, которые держат и покупают наши долги.”

Повышение доходности, которую инвесторы требуют от казначейских облигаций, только увеличивает наши затраты на получение займа, но затем они оплачиваются налогоплательщиками. Если бы мы объявили дефолт, вероятно, произошло бы быстрое снижение спроса на ценные бумаги США и негативные потрясения для экономик по всему миру.

П ее словам, через два года республиканцы могут устроить еще одну политическую игру балансирования на грани войны, чтобы сократить социальные программы, такие как социальное обеспечение и медицинская помощь.

Говоря о том, может ли лимит долга быть приостановлен на более длительный период времени или вообще отменен – “ответ абсолютно стопроцентный,” — сказала Линдсей Оуэнс, исполнительный директор Groundwork Collaborative, аналитического центра в Вашингтоне.

“Мы не должны оказаться в положении, когда американское правительство не выполнит свои обязательства в течение недели,” – сказала она, подчеркнув, что потолок долга не касается будущих расходов. Речь идет об оплате счетов за уже понесенные расходы.

‘Таким образом, это поднятие потолка долга абсолютно не влияет на финансовые вопросы в будущем,” — говорит она. По ее словам, в структурном плане бюджет и разговоры о фискальных вопросах в основном не связаны с потолком долга.

“Это потому, что группа республиканцев в Конгрессе настаивала на том, чтобы связать бюджетную борьбу с отменой потолка долга, верно? Таким образом, сочетание этих двух вещей является строго искусственным и строго политическим построением, а не требованием поднять потолок госдолга,” – пояснила она.

По ее словам, сокращение бюджета IRS на 21,4 миллиарда долларов за десять лет, включенное в законопроект, на самом деле приводит к чистому увеличению дефицита.

“Это потому, что это приводит к упущенному сбору доходов IRS. Так что это действительно важная часть сделки,” — говорит она.

Сделка замораживает дискреционное финансирование на один год и увеличивает его на 1% на второй год. Но если учесть, что инфляция составляет около 5%, это означает меньшую жилищную помощь, меньше мест для детей ясельного возраста, меньше услуг для пожилых людей и тому подобное, сказала Линдсей Оуэнс.

Дания справляется со своим долгом лучше, чем США, отметила Оуэнс, добавляя, что, хотя это политически мотивированные дискуссии, путь вперед есть. “Мы должны иметь политическую смелость, чтобы привести наш финансовый дом в порядок”.

“Пока мы обвиняем другие страны в их вялой экономике, США продолжают жить не по средствам. Будучи самой сильной экономикой в мире, мы оставляем дефолт на столе по чисто политическим причинам, а не потому, что у нас нет доступа к рынкам капитала, что отличает нас от кризисов, которые мы видели в Греции и Аргентине и Венесуэла, например,” — рассказала Линдсей Оуэнс.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com