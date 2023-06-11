Гражданин США арестован в России по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Американцу предъявлены обвинения в «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере», сообщили в Telegram-канале московского суда. NBC News пока не называет имя этого человека до уведомления его семьи, пишет VOA.



Гражданину США предъявлены обвинения в «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере», сообщила NBC News со ссылкой на российское радио «Спутник». Позднее московский суд подтвердили факт ареста. Там добавили, что максимальное наказание за это преступление составляет 20 лет лишения свободы.



«Мы в курсе сообщений о недавнем аресте гражданина США в Москве, – заявил представитель Госдепартамента в интервью NBC News. – Когда гражданин США задерживается за границей, Государственный департамент добивается консульского доступа как можно скорее и работает над предоставлением всей необходимой консульской помощи».

Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения конфиденциальности, но добавил, что безопасность граждан США за рубежом – наивысший приоритет для Госдепартамента.

Гражданин США будет находиться под стражей до 6 августа, говорится в сообщении.