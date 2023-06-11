ВСУ атакует российскую армию на четырех направлениях

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает о проведении контрнаступательных операций украинскими силами в четырех районах фронта. Российские источники также сообщили о активности украинских войск в Луганской области, недалеко от населенного пункта Белогоровка.

Представитель Восточной группы сил Украины, полковник Сергей Череватый, отметил, что украинские войска продвинулись до 1400 метров в неуточненных районах фронта Бахмут, а российские военные блогеры сообщили о продвижении украинских войск на северо-запад и северо-восток от Бахмута.

Российское Министерство обороны и другие источники также заявили, что украинские войска проводят ограниченные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, особенно в районе поселка Великая Новосёлка. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 10 июня, также указывают на то, что украинские войска в Запорожской области добились локальных успехов во время контратак юго-западнее и юго-восточнее Орехов (Запорожская область), однако российские военные блогеры продолжают утверждать, что российские силы в этом районе успешно защищаются от попыток украинского продвижения.

Ранее сотрудники ISW уже сообщали, что российские силы отреагировали на начало контрнаступательных операций Украины в западной части Запорожской области, следуя установленной российской доктрине, которая предусматривает наличие первого эшелона войск для отражения или замедления атакующих сил с помощью минных полей и укрепленных пунктов, а также второго эшелона войск для контратаки против прорыва противника. Российская информация о украинских атаках на юге Украины в последние дни указывает на шаблон, в котором украинские силы осуществляют ограниченные прорывы и временно занимают новые позиции, а затем российские силы вновь захватывают их или выталкивают украинские войска из этих позиций.

Днем ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал попытки украинского контрнаступления, заявив, что “все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется”.

“Контрнаступательные и оборонительные действия проходят в Украине. На какой стадии – я не буду говорить детально. И считаю, что мы это почувствуем, – сказал Владимир Зеленский, – Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте”.