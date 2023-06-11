Жителям Сакраменто предлагаются бесплатные поездки на историческом железнодорожном круге

Железнодорожный музей и фонд Калифорнии объявили о бесплатных поездках на историческом поворотном круге, построенном в 1911 году. Это мероприятие впервые будет проводиться в рамках Недели государственных парков Калифорнии, с 14 по 18 июня.

Калифорнийский музей железных дорог и фонд объявляют о бесплатных и увлекательных поездках на историческом поворотном круге в среду, 14 июня, с 11:00 до 15:00. В рамках Недели государственных парков Калифорнии, это бесплатное мероприятие будет доступно для посетителей по принципу “первым пришел – первым обслужен”, начиная с Центрального пассажирского вокзала в Старом Сакраменто. Мощный паровоз будет тянуть открытый вагон для прогулок продолжительностью 15 минут, включающих несколько поворотов на поворотном круге. Исторический поворотный стол, построенный в 1911 году, находится в западной части Железнодорожного музея.

Сообщается, что это первое мероприятие, когда общественности предоставляется возможность покататься на историческом поворотном столе.

Поворотный стол был изначально построен в 1911 году компанией “American Bridge Company” для использования ж/д компанией Union Pacific в Якиме, штат Вашингтон, а в 1980 году был установлен в Old Sacramento State Historic Park в рамках общественной программы Калифорнийского музея железных дорог.