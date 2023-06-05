Минобороны России сообщает о масштабном контрнаступлении ВСУ

Российская армия заявила о крупномасштабном наступлении украинской армии на южнодонецком направлении. Минобороны РФ сообщило, что противник задействовал 23-ю и 31-ю механизированные бригады из стратегических резервов Вооруженных сил Украины, а также получил поддержку других воинских частей и подразделений. В ходе наступления противника было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона.

Однако по версии Министерства обороны России, украинская армия не смогла выполнить своих задач. Сообщается, что главнокомандующий Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Герасимов В.В. находился на передовой точке управления на данном направлении.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за последние сутки произошло 29 боевых столкновений. По данным украинских военных, на Купянском направлении российские войска безуспешно наступали в районе населенного пункта Новоселовский в Луганской области. На Лиманском направлении российская армия также не смогла продвинуться в районе Белогоровки. В сообщении упоминалось, что в районе Бахмута российские войска попытались продвинуться в направлении населенного пункта Ивановское, однако безуспешно.

“Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике. Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». Взято в плен пять украинских военнослужащих. Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», – рапортует Минобороны в Телеграм.

Украинские военные заявили, что на марьинском направлении отбили все атаки, а российская армия продолжает оборонительные действия на Запорожском и Херсонском направлениях. В управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины также отметили, что Россия активизировала информационную кампанию, распространяя недостоверную информацию о контрнаступлении и потерях украинской армии с целью деморализации и введения в заблуждение населения.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления. Об этом ранее сообщил также Белый дом.