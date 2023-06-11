iPad mini с наушниками и полным набором аксессуаров – всего за $100 

С 11 июня вы можете приобрести восстановленный iPad mini 2 (refurbished) в комплекте с наушниками и аксессуарами всего за $99,99 вместо $129,99 — это экономия 23%, сообщает в воскресенье издание Mashable.

Этот комплект включает восстановленный Apple iPad mini 2 и полный набор аксессуаров, включая наушники. Цена предложения – всего за $99,99 (обычная цена $129,99).

Небольшой, но мощный iPad iPad mini мобильного размера, так как весит менее фунта. Он имеет 7,9-дюймовый дисплей Retina, созданный для комфортного чтения или просмотра контента. Подключаться к интернету можно с помощью Wi-Fi.

Процессор Apple A7 в данном гаджете имеет достаточно мощности для большинства повседневных задач. Кроме того, он держит заряд до 10 часов.